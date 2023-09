Comment réagir si votre compte bancaire est piraté ?

Le piratage de comptes bancaires est l’une des menaces auxquelles on doit faire face dans le monde numérique actuel. Pour une protection optimale de votre argent et de votre identité, il est primordial de réagir rapidement et efficacement. Découvrez en détail les mesures à prendre en cas de compte bancaire piraté.

Le piratage de comptes bancaires est aujourd’hui de plus en plus fréquent. Parmi eux, on peut citer la transaction non autorisée, une usurpation d’identité ou encore une simple suspicion. Face à ces incidents, chaque seconde compte. Ce genre d’incident engendre souvent des conséquences dévastatrices, que ce soit sur le plan financier ou émotionnel. Pour minimiser l’impact ou encore pour reprendre le contrôle de la situation, voici les bonnes réactions à adopter lorsque votre compte bancaire est piraté.

NordPass, le meilleur gestionnaire de mots de passe Pour éviter le piratage de votre compte bancaire, il est primordial d’optimiser la sécurité de votre compte. Il est alors recommandé d’utiliser un gestionnaire de mot de passe comme NordPass. Essayer gratuitement NordPass

Pour limiter les dégâts lors d’un compte bancaire piraté, il est primordial de détecter rapidement le problème. Voici les signaux d’alerte à surveiller en cas de suspicion :

Modifications non initiées : La modification sans votre consentement de certains paramètres de votre compte doit vous alerter. Le plus souvent, c’est l’adresse e-mail associée ou le numéro de téléphone qui sont modifiés.

La modification sans votre consentement de certains paramètres de votre compte doit vous alerter. Le plus souvent, c’est l’adresse e-mail associée ou le numéro de téléphone qui sont modifiés. Demandes de réinitialisation du mot de passe : En cas de réception d’e-mails de réinitialisation de mot de passe que vous n’avez pas demandés, il est important de vérifier si votre compte bancaire n’a pas été piraté.

En cas de réception d’e-mails de réinitialisation de mot de passe que vous n’avez pas demandés, il est important de vérifier si votre compte bancaire n’a pas été piraté. Relevés bancaires : Des transactions non reconnues ou des prélèvements inexpliqués sur votre compte. C’est aussi le cas pour certains achats (achat réalisé dans des lieux inhabituels ou où vous n’êtes pas allé, etc.)

Des transactions non reconnues ou des prélèvements inexpliqués sur votre compte. C’est aussi le cas pour certains achats (achat réalisé dans des lieux inhabituels ou où vous n’êtes pas allé, etc.) Appel de votre banque : En général, votre banque vous contacte en cas de violation de votre compte. Toutefois, il faut éviter de donner des informations personnelles à la personne qui vous appelle.

En général, votre banque vous contacte en cas de violation de votre compte. Toutefois, il faut éviter de donner des informations personnelles à la personne qui vous appelle. Compte vidé ou clôturé : Il arrive que votre compte bancaire soit vidé ou fermé après une violation.

Il arrive que votre compte bancaire soit vidé ou fermé après une violation. Carte refusée : Si votre compte bancaire est piraté, votre banque peut geler votre carte. Toutes transactions effectuées seront ainsi refusées.

Que faire dans ce cas ?

Si votre compte bancaire a été piraté, vous devez intervenir rapidement. Voici des solutions que vous pourrez adopter pour protéger vos finances :

Contactez votre banque immédiatement : Alertez aussitôt votre banque si vous constatez une activité frauduleuse. Les lignes d’urgence concernant les fraudes sont souvent disponibles 24 h/24.

Alertez aussitôt votre banque si vous constatez une activité frauduleuse. Les lignes d’urgence concernant les fraudes sont souvent disponibles 24 h/24. Bloquez votre compte : Pour éviter d’autres transactions frauduleuses, il est possible de demander de bloquer temporairement votre compte.

Pour éviter d’autres transactions frauduleuses, il est possible de demander de bloquer temporairement votre compte. Surveillez vos transactions : C’est une manière efficace de détecter toute activité suspecte.

C’est une manière efficace de détecter toute activité suspecte. Changez vos identifiants : Vous pourriez limiter les dégâts en changeant vos codes d’accès et votre identifiant client.

Vous pourriez limiter les dégâts en changeant vos codes d’accès et votre identifiant client. Déposez une plainte : Contactez les autorités compétentes pour officialiser le piratage. Cela peut aider à retrouver les cybercriminels.

Contactez les autorités compétentes pour officialiser le piratage. Cela peut aider à retrouver les cybercriminels. Mettez à jour vos logiciels : Assurez-vous que votre système d’exploitation, votre navigateur et vos logiciels sont à jour pour éviter des failles de sécurité.

Assurez-vous que votre système d’exploitation, votre navigateur et vos logiciels sont à jour pour éviter des failles de sécurité. Recommandations bancaires : Vous devez suivre les différentes recommandations et directives de votre établissement bancaire après le signalement du piratage.

Vous êtes victimes de piratage de compte bancaire et vous souhaitez qu’il ne se reproduise pas ? Vous désirez optimiser la sécurité de votre compte bancaire pour éviter le piratage ? Voici des solutions qui peuvent vous épargner cette situation :

Activer des alertes : Vous pouvez configurer des notifications vous alertant en cas de transactions sortantes ou en cas de montants anormalement élevés.

Vous pouvez configurer des notifications vous alertant en cas de transactions sortantes ou en cas de montants anormalement élevés. Utilisez un antivirus : Ces outils servent à détecter et neutraliser des programmes malveillants qui tentent de voler vos données.

Ces outils servent à détecter et neutraliser des programmes malveillants qui tentent de voler vos données. Surveillez votre crédit : Il est conseillé de consulter régulièrement votre cote de crédit pour garantir qu’aucun crédit n’a été contracté frauduleusement en votre nom.

Il est conseillé de consulter régulièrement votre cote de crédit pour garantir qu’aucun crédit n’a été contracté frauduleusement en votre nom. Faites preuve de prudence : Ne jamais cliquer sur des liens suspects, surtout dans les e-mails non sollicités. Évitez de fournir vos informations bancaires à des sources non vérifiées.

Sécuriser un compte bancaire avec un gestionnaire de mots de passe

Il est essentiel de sécuriser vos comptes bancaires. L’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe comme NordPass est l’un des moyens les plus sûrs pour ce faire. Il s’agit d’un outil développé par les concepteurs de NordVPN. C’est aujourd’hui l’un des meilleurs programmes qui visent à garantir cette sécurité.

Un gestionnaire de mots de passe permet de stocker en toute sécurité les codes d’accès dans un coffre-fort chiffré. Il permet de gérer les identifiants de connexion de votre compte bancaire. Ainsi, vous obtiendrez des mots de passe forts et uniques. De plus, il sera stocké dans un environnement à l’abri des cyberattaques.

Il embarque aussi une fonctionnalité de remplissage automatique, ainsi, vous n’avez plus besoin de saisir manuellement les détails de connexion. NordPass peut ainsi vous aider à renforcer la première ligne de défense de vos comptes bancaires contre les attaques en ligne.