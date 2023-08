Changer votre mot de passe Gmail : Un guide étape par étape

Pour garantir la sécurité de votre compte Gmail, il est important de changer régulièrement votre mot de passe. Pour ce faire, vous devez suivre plusieurs étapes. Il est aussi important d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, qui se révèle être la clé pour une sécurité accrue.

La sécurité en ligne est l’une de nos priorités au quotidien. La gestion de mots de passe est donc devenue un incontournable si vous avez un compte Gmail. Changer régulièrement votre mot de passe peut aider à assurer la sécurité de votre compte. Voici tous nos conseils pour réussir cette tâche importante de votre sécurité en ligne.

NordPass, le meilleur outil pour gérer vos mots de passe Pour faciliter la réinitialisation de vos mots de passe, il est conseillé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass. Il propose un générateur de code de sécurité, tout en le stockant automatiquement dans un endroit sûr pour éviter de le perdre. Essayer gratuitement NordPass

Pourquoi changer régulièrement les mots de passe d’un compte Google ?

Pour renforcer la sécurité de vos comptes, il est crucial de changer régulièrement vos mots de passe Gmail. Par ailleurs, cela permet de :

Réduire le risque que les mots de passe soient utilisés par d’autres personnes ;

Réduire le risque de piratage ;

Protéger les données personnelles et professionnelles ;

Avoir un mot de passe unique ;

Se libérer les esprits et pour avoir une tranquillité.

Pour changer votre mot de passe Gmail sur votre machine, suivez ces étapes simples :

Connectez-vous à votre compte Gmail ;

Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de la page ;

Sélectionnez « Gérer votre compte Google » ;

Allez dans l’onglet « Sécurité » situé sur la gauche ;

Sous « Se connecter à Google », cliquez sur « Mot de passe ».

Arrivé à ce stade, vous devez vous connecter à nouveau pour confirmer votre identité. Ensuite, vous devez suivre ces étapes :

entrez votre nouveau mot de passe ;

saisissez à nouveau le mot pour le confirmer ;

cliquez sur « Changer de mot de passe ».

Veillez à choisir un mot de passe robuste qui inclut une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles pour renforcer la sécurité.

Changer votre mot de passe Gmail sur un appareil mobile

Si vous vous connectez à un compte Gmail avec un téléphone ou une tablette, voici les étapes à suivre pour changer votre mot de passe.

Si vous utilisez un appareil Android pour vous connecter à votre compte Gmail, vous pouvez modifier votre mot de passe comme suit :

Rendez-vous sur « Paramètres », ensuite sur « Google », puis sur « gérer votre compte Google ».

Choisissez « Sécurité » sur la partie supérieure ;

Sous « Connexion à Google », cliquez sur « Mot de passe » ;

Connectez-vous à nouveau et tapez votre nouveau mot de passe ;

Cliquez sur « Modifier le mot de passe ».

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe sur votre iPhone et iPad en suivant ces étapes :

Accédez à l’application Gmail et cliquez sur votre photo de profil sur la partie supérieure droite ;

Cliquez sur « Gérer votre compte Google » et sur « Informations personnelles » ;

Sous « Profil », optez pour « Mot de passe » ;

Reconnectez-vous et entrez un nouveau mot de passe ;

Choisissez « Modifier le mot de passe ».

Notez qu’une fois le mot de passe modifié, vous serez automatiquement déconnecté de tous vos appareils.

Le gestionnaire de mots de passe : un outil essentiel pour changer facilement votre mot de passe Gmail

Un gestionnaire de mots de passe comme NordPass est un logiciel qui a pour rôle de stocker et de gérer les mots de passe d’un utilisateur.

Les fonctionnalités d’un mot gestionnaire de mot de passe

Cet outil permet également de :

Générer des mots de passe complexes ;

Récupérer des identifiants ;

Stocker des mots de passe pour différents sites et applications.

Avec cet outil, les utilisateurs n’auront plus qu’à se souvenir d’un seul mot de passe principal. Non seulement cet outil permet d’améliorer la sécurité, mais facilite aussi la gestion de nombreux comptes.

Faciliter la réinitialisation de mot de passe grâce à NordPass

Il existe plusieurs gestionnaires de mots de passe sur le marché, mais NordPass reste le meilleur. Il offre une multitude de fonctionnalités qui le distinguent.

Aussi, il intègre une fonctionnalité qui permet de changer facilement les mots de passe régulièrement. Par ailleurs, il propose une sécurité de haut niveau avec un chiffrement de bout en bout. Cet outil dispose également d’une politique stricte de non-enregistrement des données et une authentification à deux facteurs.

Il se charge aussi de remplir automatiquement vos mots de passe sur les sites Web et les applications. C’est une option qui permet d’économiser du temps et d’éviter les erreurs de saisie. NordPass est multiplate-forme, offrant des applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS.