Ces 5 voitures japonaises sont les plus stylées sur le marché en 2025

Vous vous demandez quelle voiture japonaise acheter en 2025 ? Choisissez parmi les 5 modèles de notre sélection.

Les constructeurs japonais continuent de faire rêver les passionnés d’auto. Cette année, plusieurs modèles se démarquent par leur look, leur caractère et leur fiche technique. Voici cinq voitures japonaises qui allient style et plaisir de conduite comme rarement en 2025.

Mazda CX-60, le SUV qui cache bien son jeu

Avec son design élégant et ses lignes musclées, le Mazda CX-60 se distingue dans la jungle des SUV. En 2025, cette voiture japonaise s’impose comme une alternative sérieuse aux SUV allemands. Son moteur six cylindres en ligne diesel apporte puissance et souplesse. Il affiche en outre une consommation maîtrisée (moins de 5,1 L/100 km). Proposé à partir de 52 000 euros, ce SUV à transmission arrière sait aussi séduire celui qui aime conduire.

Mazda MX-5, une voiture japonaise indémodable

Légère, agile et fidèle à l’esprit originel des sportives compactes, la voiture japonaise Mazda MX-5 continue de séduire en 2025. Ce petit cabriolet deux places, au look intemporel, propose toujours ses blocs essence 1.5 ou 2.0 L. Vous pouvez donc vous attendre à un maximum de sensations à ciel ouvert. Avec un prix environnant les 33 000 euros, c’est un petit bijou de simplicité et de plaisir pur.

Nissan Z Coupé Nismo, l’âme du drift en série

La Nissan Z Coupé Nismo épate dès le premier regard avec ses lignes agressives et son kit carrosserie signé Nismo. Parmi les voitures japonaises disponibles en 2025, peu proposent un tel rapport entre performance brute et design provocant. Sous le capot, un V6 biturbo de 420 CV rugit. D’autre part, le châssis rigidifié et les jantes Rays en 19 pouces assurent une tenue de route chirurgicale. On attend ce modèle de Nissan en Europe aux alentours de 70 000 euros.

Honda Civic Type R, la reine des compactes sportives

Toujours en mode traction avant et boîte manuelle, la Honda Civic Type R joue la carte de l’authenticité avec brio. Elle figure aussi parmi les voitures japonaises disponibles en 2025, avec sa performance brute et design provocant. Sa nouvelle génération développe 329 CV, avec un look plus mature mais toujours sportif, et un comportement routier affûté. Comptez environ 55 000 euros pour mettre la main sur ce monstre de précision.

Toyota GR Yaris, une voiture japonaise à s’offrir en 2025

Petit format, énorme caractère : la Toyota GR Yaris est une vraie voiture de course pour la route. Son moteur trois cylindres turbo de 272 CV, combiné à une transmission intégrale, en fait un missile sol-sol prêt à bondir. À environ 47 000 euros, cette voiture japonaise reste l’un des meilleurs rapports sensations/prix en 2025. Cette nouvelle citadine s’adresse principalement aux amateurs de conduite engagée.

