Kia développe un nouveau moteur à essence pour ses futurs véhicules

Le géant sud-coréen Kia a présenté son nouveau moteur à essence qui combine performance accrue et efficacité énergétique.

Kia continue de surprendre l’industrie automobile en concevant un nouveau moteur à essence. Elle l’a conçu pour répondre aux besoins des véhicules thermiques, hybrides, et électriques à autonomie étendue. La marque a officiellement présenté ce moteur 2.5T-GDI lors de l’événement « 2025 Kia CEO Investor Day ».

Un nouveau moteur performant et polyvalent signé Kia

Le moteur 2.5T-GDI de Kia est un turbo quatre cylindres de 2,5 L. Kia a spécialement développé ce nouveau moteur pour équiper plusieurs types de véhicules. Il peut atteindre une puissance remarquable de plus de 300 CV. C’est donc plus si on le compare aux 290 CV de son prédécesseur qui équipe la K5 GT. Le couple, quant à lui, devrait dépasser les 421 Nm, ce qui offrira une accélération encore plus dynamique.

Mais les prouesses de cette innovation ne s’arrêtent pas là. En fait, ce nouveau moteur de Kia affiche un rendement thermique amélioré de 5 %. Cet atout le rend non seulement performant, mais également plus respectueux de l’environnement. Il s’adapte, en outre, aussi bien aux moteurs hybrides qu’à ceux des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV). Ce nouveau moteur fait donc preuve d’une très grande polyvalence.

Une innovation au service d’une mobilité efficiente et durable

Outre sa puissance, la véritable innovation de ce moteur réside dans son rôle central pour les EREV. Il pourrait par exemple servir de générateur pour recharger la batterie, sans aucune connexion mécanique aux roues. Ce concept rappelle la technologie e-Power de Nissan et augmente l’efficacité énergétique de façon notable. Kia a également introduit une configuration hybride coaxiale pour ce nouveau moteur. La transition entre moteur thermique et électrique devient ainsi plus douce, notamment pour les hybrides traditionnels.

Cette avancée technologique s’inscrit par ailleurs dans l’objectif ambitieux de la marque. Elle veut effectivement atteindre 4,19 millions de ventes annuelles d’ici 2030. Parmi eux, on pourra compter 2,33 millions de modèles électrifiés. Le nouveau moteur à combustion interne de Kia devient alors un pilier essentiel pour la marque. Avec lui, elle pourra fournir à sa clientèle des solutions performantes, économiques et éco-responsables.

