Du commerce aux véhicules électriques : Jeff Bezos finance secrètement un constructeur

Apparemment, Jeff Bezos finance en secret un constructeur qui porte le nom de Slate Auto. Ils prévoient même de sortir un pick-up électrique à moins de 22 000 euros.

Le magnat Jeff Bezos, célèbre pour ses investissements audacieux, finance en secret le constructeur Slate Auto. Pour info, cette startup se base à Troy, Michigan. Leur objectif serait de développer un tout nouveau pick-up électrique abordable. Ce véhicule pourrait d’ailleurs avoir un impact énorme sur le marché.

Jeff Bezos finance discrètement un constructeur automobile

Cet investissement clandestin remonte apparemment à 2022. Jeff Bezos a financé le constructeur via sa participation dans la société Re:Build Manufacturing. Bien sûr, le montant exact de la subvention reste confidentiel. Cela dit, ce soutien financier est clairement essentiel pour la startup. Slate auto compte par ailleurs plus de 200 employés débauchés de chez Ford, GM, Stellantis ou encore des startups comme Fisker et Canoo. Elle semble alors bien partie pour réaliser ses ambitions.

Cette démarche pourrait, par ailleurs, être une stratégie pour concurrencer Elon Musk et Tesla. En d’autres termes, Bezos finance Slate Auto pour surpasser le constructeur dans le domaine des véhicules électriques. J’aimerais d’ailleurs rappeler qu’Amazon a déjà investi massivement dans Rivian, un autre constructeur de VE. Avec cet engouement pour ce secteur, Amazon pourrait réduire son empreinte carbone tout en diversifiant ses activités.

Un pick-up électrique pas cher, le défi fou de Slate Auto

L’objectif principal de Slate Auto est de proposer un pick-up électrique à moins de 22 000 euros. Jeff Bezos finance donc ce projet qui représente un énorme défi pour le constructeur. Pour y parvenir, la startup s’inspire de modèles emblématiques comme la Ford Model T ainsi que la VW Beetle. Elle mise alors sur la simplicité, la robustesse et l’efficacité. On a d’ailleurs toutes les raisons de penser que le design sera minimaliste, avec deux sièges, afin de réduire les coûts de production.

La production de ce pick-up électrique devrait débuter fin 2026 dans une usine située près d’Indianapolis, Indiana. Les détails techniques restent encore flous, mais le constructeur financé par Jeff Bezos affirme que l’autonomie sera satisfaisante. Slate Auto promet aussi des performances adaptées aux besoins des professionnels et des particuliers. Si la startup réussit son pari, elle pourrait démocratiser l’accès aux VE et accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn