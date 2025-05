Après un long quinquennat, la Nissan Ariya roule sur le marché australien

Après cinq longues années d’attente, la Nissan Ariya débarque enfin sur le marché automobile australien, et son timing n’a rien d’un hasard.

La transition vers l’électrique s’accélère sous la pression des nouvelles normes NVES. Face à cela, Nissan dévoile son SUV électrique phare, la Nissan Ariya, comme le joker de sa stratégie durable. Avec cette arrivée orchestrée, la marque pourra continuer à proposer ses gros best-sellers thermiques malgré les contraintes écologiques.

Un lancement stratégique face aux nouvelles règles NVES

La commercialisation du SUV japonais arrive pile au second semestre 2025. L’arrivée de la Nissan Ariya vise en fait à répondre aux exigences strictes de la Nouvelle Norme d’Efficacité des Véhicules (NVES) australienne. Ce système impose aux constructeurs un plafond d’émissions de CO₂. Il prévoit aussi des amendes salées pour chaque véhicule dépassant les seuils, comme le célèbre utilitaire Patrol V8.

Or, chaque Ariya vendue génère des crédits verts. Ceux-ci viennent ensuite compenser directement les pénalités imposées aux modèles thermiques les plus polluants de la gamme. On parle d’environ 15 900 euros de crédits par Nissan Ariya. Ceci, contre près de 11 600 euros d’amende pour chaque Patrol vendu en 2025.

Pour Nissan, c’est donc le savant équilibre entre deux mondes. D’une part, maintenir la rentabilité des 4×4 emblématiques. D’autre part, éviter le gouffre financier lié aux nouvelles régulations. Pour résumer, cette arrivée tardive de la Nissan électrique n’est pas un retard, mais un coup de poker mûrement calculé.

L’Ariya, catalyseur d’une nouvelle ère pour Nissan

En plus de sa mission environnementale, l’Ariya est le porte-étendard du renouveau électrique de Nissan sur le marché australien. Elle se dote de deux choix de batteries qui fournissent jusqu’à 500 km d’autonomie. Le modèle s’équipe également d’une technologie embarquée dernier cri et d’un design moderne. Avec cet attirail, la Nissan Ariya cible autant les familles urbaines que les amateurs de longues distances. Elle va ainsi aider Nissan à conquérir le secteur EV.

Pour finir, ce SUV ouvre la voie à l’électrification de la gamme Nissan dans son ensemble. On attend par exemple la troisième génération de Leaf ainsi que des moteurs hybrides e-Power sur d’autres modèles. La marque japonaise affiche alors sa détermination à conjuguer succès commercial et responsabilité environnementale. Avec l’Ariya, Nissan transforme ses obligations réglementaires en véritables opportunités.

