Mazda lance son SUV premium électrique : Un véritable Model Y killer !

Mazda s’apprête à lancer en 2026 un SUV électrique qui promet d’être un Model Y killer. Mazda vise à combiner design, performance et autonomie pour séduire les consommateurs européens. La marque vise également à s’imposer sur le marché des SUV électriques familiaux.

Un Model Y killer qui s’inspire de la Mazda 6e

Le futur SUV électrique que Mazda prévoit de lancer en 2026 s’inspirera largement de la Mazda 6e. C’est une berline déjà saluée pour ses lignes épurées et ses performances. D’une longueur estimée à 4,75 m, il se positionnera entre les modèles Mazda CX-60 et CX-80. Son objectif : capturer l’attention des familles européennes en quête d’un SUV électrique spacieux et performant.

Côté moteur, ce Model Y killer de Mazda proposera plusieurs configurations. D’une part, la version de base s’équipera d’un moteur électrique développant 218 CV en propulsion. D’autre part, la version plus puissante affichera 258 CV. Avec une batterie de 80 kWh, l’autonomie de ce modèle devrait atteindre 550 km en cycle WLTP.

Mazda se place ainsi en concurrence directe avec des modèles phares de Tesla, d’où le surnom Model Y killer. La marque met également l’accent sur l’optimisation de la gestion de l’énergie et de l’aérodynamisme. Cela lui permet de réduire la consommation et de rendre l’autonomie encore plus pratique sur autoroute.

Concurrence féroce et positionnement premium

Le constructeur entend se positionner comme un acteur premium dans le segment des SUV électriques. Le Model Y killer de Mazda aura pour mission de concurrencer d’autres références comme le Volkswagen ID.4. Il défiera également l’Hyundai IONIQ 5 ainsi que le Ford Mustang Mach-E. Le design épuré et dynamique de ce SUV s’inspire en outre du concept Mazda Arata présenté au Salon de Pékin 2024. Quant à l’intérieur, il bénéficiera d’une qualité de fabrication soignée et d’équipements technologiques avancés.

Le prix de lancement sera par ailleurs un facteur clé pour la réussite en Europe du Model Y killer de Mazda. Et pour cause, la marque devra proposer une alternative compétitive face au Model Y, dont le tarif débute actuellement à 46 990 euros. La marque japonaise se devra d’offrir une expérience de conduite fidèle à son ADN. Si elle parvient à séduire un public exigeant, ce SUV électrique pourrait marquer un tournant dans l’histoire de Mazda, qui a déjà connu un échec relatif avec le Mazda MX-30.

