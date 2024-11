Suzuki dévoile son SUV EMBLÉMATIQUE en version électrique

Le géant Japonais Suzuki a annoncé l’arrivée de sa toute première voiture 100 % électrique, l’e-Vitara. Ce SUV compact marque un tournant pour le constructeur japonais. Prévu pour 2025, sa fabrication se fera en Inde et sa distribution en Europe, au Japon et en Inde. Avec son design moderne et ses options de transmission innovantes, l’e-Vitara s’inscrit dans un segment en pleine expansion.

Une plateforme innovante pour une meilleure autonomie

La voiture électrique e-Vitara de Suzuki repose sur la plateforme HEARTECT-e. La marque l’a spécialement développée pour les véhicules électriques en collaboration avec l’entreprise Toyota et Daihatsu. Cette structure légère maximise l’espace intérieur. En même temps, elle offre une protection optimale pour les batteries haute tension. D’une taille de 4,3 mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,6 mètre de haut, cette auto accueille jusqu’à cinq passagers.

En outre, la voiture électrique e-Vitara bénéficie d’une autonomie accrue. Cela est rendu possible grâce à l’architecture de cette plateforme qui permet une meilleure gestion de l’espace pour la batterie. Grâce à l’absence de longerons sous le plancher, le design permet également d’optimiser les performances énergétiques. Ceci, tout en optimisant l’espace pour les occupants et leur confort.

Quid des performances de la voiture électrique e-Vitara de Suzuki ?

L’e-Vitara se décline en deux versions de batterie. L’autonomie et les puissances varient alors selon les besoins des conducteurs. Le modèle de base, avec une batterie de 49 kWh, propose une version à deux roues motrices développant 106 kW. Vous êtes plutôt en quête de performances et de polyvalence pour les terrains difficiles ? Optez pour la version à quatre roues motrices disposant d’une batterie de 61 kWh et du système ALLGRIP-e.

Suzuki e Vitara : découverte du premier modèle 100% électrique de la marque



Suzuki a intégré le mode Trail dans cette deuxième version de sa voiture électrique e-Vitara. Il optimise la stabilité du véhicule en imitant un différentiel à glissement limité. Ce SUV électrique n’oublie pas l’aspect pratique et off-road. Par la même occasion, il offre un excellent compromis entre performance et respect de l’environnement.

