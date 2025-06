Découvrez les BMW les plus puissantes avec une motorisation six cylindres en ligne

Vous vous demandez quelles sont les BMW avec six cylindres les plus puissantes ? Voici une liste des modèles les plus performants sur le marché.

Chez BMW, le six cylindres en ligne n’est pas un simple choix technique. C’est plutôt une tradition, presque une religion. Depuis les années 70, il propulse d’ailleurs certains des modèles les plus iconiques de la marque allemande. Voici 10 des BMW les plus puissantes qui mélangent performance, caractère et élégance avec six cylindres.

BMW X4 M40d de 2019, une des BMW les plus puissantes

Ce SUV diesel marie couple massif ainsi qu’élégance dynamique avec une étonnante sobriété. Son moteur de 322 CV et 680 Nm propulse ce modèle avec une facilité déconcertante. Il mérite amplement sa place parmi les BMW les plus puissantes utilisant le diesel, une vraie prouesse technique. Même les puristes s’accordent à dire qu’il a du tempérament.

BMW 530 MLE de 1976, la perle rare venue d’Afrique

Peu célèbre en dehors de l’Afrique du Sud, la 530 MLE est pourtant un modèle historique et mythique. Conçue pour l’homologation en course, elle développait 200 CV dans une berline légère et affûtée. À l’époque, elle s’inscrivait parmi les BMW les plus puissantes destinées à la compétition régionale. Aujourd’hui, cette berline de BMW est aussi un véritable collector pour les puristes.

BMW 635CSi de 1978, aussi dans la liste des plus puissantes

La 635CSi incarne le grand tourisme à l’allemande : élégante, puissante et racée. Avec ses 215 CV et son bloc M88, elle proposait des performances solides dans un écrin de luxe. À sa sortie, elle faisait ainsi partie des BMW les plus puissantes disponibles sans badge Motorsport. Elle reste aujourd’hui une référence pour les amateurs de GT vintage.

BMW M440i Gran Coupé de 2022, sobre mais explosive

Sous ses lignes sages, la M440i cache, quant à elle, un tempérament explosif et une mécanique de précision. Avec 385 CV et une hybridation légère, elle assure à la fois puissance et efficacité. C’est clairement l’une des BMW les plus puissantes pour ceux qui cherchent une voiture rapide sans tapage visuel. Elle incarne le parfait équilibre entre discrétion et performance.

BMW X5 M50d, quatre turbos, un diesel démoniaque

Ce X5 est un monstre d’ingénierie avec son moteur six cylindres à quatre turbos. Il développe 400 CV et affiche un couple monstrueux dès les plus bas régimes. Sans conteste, c’est donc l’une des BMW les plus puissantes jamais conçues avec un bloc diesel. Il prouve qu’un SUV peut être aussi performant qu’une berline sportive.

BMW X3 M Competition 2022, aussi une des plus puissantes

Avec ses 503 CV et sa transmission intégrale M xDrive, ce X3 est tout sauf banal. Il abat le 0 à 100 km/h en 3,8 s, ce qui le rapproche des supercars. Dans la gamme actuelle, il s’impose comme l’une des BMW les plus puissantes alliant sportivité et polyvalence. Et pourtant, il s’adapte parfaitement à une utilisation familiale.

BMW 3.2 CSL de 1973, la Batmobile des circuits

Surnommée « Batmobile », la 3.2 CSL impressionne aussi bien par son aérodynamisme que par son moteur. Son six cylindres en ligne de 206 CV était taillé pour dominer les circuits européens. C’est l’une des premières BMW les plus puissantes homologuées pour la route, avec un caractère radical. Elle a ouvert la voie aux futures M en alliant style et performance.

BMW M5 E34 de 1989, l’icône des superberlines

La M5 E34 est une berline discrète, mais redoutable une fois sur l’autoroute. Son moteur 3.6 L développait 315 CV avec une souplesse remarquable. Dans les années 80, elle s’imposait comme l’une des BMW les plus puissantes tout en restant utilisable au quotidien. Elle symbolisait à merveille le concept de la « superberline ».

BMW M1 de 1978, LA supercar, parmi les plus puissantes

La BMW M1 est une icône, avec son design signé Giugiaro et son moteur central. Elle embarquait un six cylindres en ligne de 277 CV, couplé à une boîte manuelle ZF à cinq rapports. Ce niveau de performance la plaçait clairement parmi les BMW les plus puissantes de son temps, et même encore aujourd’hui. Rare, audacieuse et technologique, elle est devenue une légende.

BMW M2 CS 2025, compacte, puissante, presque parfaite

La nouvelle M2 CS est un concentré de sportivité dans un format compact et nerveux. Son moteur à essence développe en outre 523 CV, avec une précision chirurgicale dans les montées en régime. Elle trône clairement en tête des BMW les plus puissantes à six cylindres jamais produites. Sur circuit comme sur route, elle confère un plaisir de conduite digne des grandes M.

