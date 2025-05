Ces 8 voitures qui ont été bannies des circuits parce qu’elles sont trop performantes

Certaines voitures ont été bannies des circuits, parce qu’elles étaient trop performantes, mais lesquelles ?

Quand on pense à la compétition automobile, on imagine des bolides taillés pour battre des records. Mais parfois, certains modèles vont tellement loin en termes de performance qu’ils finissent tout simplement interdits. Voici 8 voitures de course et de série qui ont été bannies des circuits car elles étaient trop performantes.

La BMW M3 GTR, une saison de carnage et puis s’en va

Quand BMW a voulu dominer l’American Le Mans Series, elle l’a fait avec une M3 survitaminée, la GTR. Finis les six cylindres classiques, place à un V8 de 444 CV, allégé et affûté pour la course. Cette voiture BMW performante, désormais bannie, totalise 7 victoires sur 10 courses en 2001. La concurrence n’a pas apprécié et a exigé la production de 100 versions de route pour son homologation. BMW a plié bagage après une saison de domination totale.

La Corvette C4, une voiture bannie car trop performante

Lorsque la Corvette C4 est arrivée en SCCA Showroom Stock GT, elle a humilié toutes ses concurrentes. Grâce à sa légèreté, son V8 de 5,7 L et son châssis rigide, elle a enchaîné les victoires face aux Porsche 944 Turbo. En 1988, on a gentiment banni cette voiture trop performante. Elle a ensuite dû créer sa propre compétition, qui est le Corvette Challenge. Dominer au point de devoir jouer toute seule, c’est un exploit en soi ! Ce concept électrique de la Corvette pourrait par ailleurs vous intéresser.

Godzilla trop puissant, la Skyline R32 mise au ban

Surnommée « Godzilla », la Skyline GT-R R32 a écrasé la concurrence entre 1990 et 1993. Avant qu’ils l’aient bannie, cette voiture performante a obtenu 29 victoires consécutives en JTCC. Son système 4 roues motrices ATTESA et sa direction HICAS en faisaient d’ailleurs une machine de guerre. Elle était inarrêtable même en Australie ou à Spa. Trop efficace, elle a précipité la fin du championnat japonais. À cause d’elle, la compétition australienne interdit également les turbos et la transmission intégrale.

Trop violente pour le drag, la Dodge Demon mise à l’écart

La Dodge Challenger SRT Demon 170, c’est ce qui arrive quand on pousse une muscle car à son extrême. Avec 1 025 CV et un 0 à 100 km/h en 1,66 s, elle abat les 400 m en 8,91 s. C’est tellement rapide que la NHRA (l’organisme qui gère le drag aux États-Unis) a banni cette voiture performante des compétitions officielles. La seule exception est si elle s’équipe d’un arceau de sécurité complet. En résumé, ce modèle de Dodge est trop rapide pour être légale sans modification.

La Brabham BT46B à ventilateur, autre voiture performante bannie

Voici la fameuse “fan car” qu’a imaginée Gordon Murray. Une voiture F1 équipée d’un ventilateur géant qui aspirait l’air sous la voiture pour créer un effet de sol dévastateur. Niki Lauda l’a conduite à une victoire éclatante au Grand Prix de Suède 1978. Cette voiture si performante n’a jamais été officiellement bannie. En revanche, face à la pression des autres équipes, Bernie Ecclestone a choisi de la retirer.

La Williams FW14B a également forcé la FIA à réagir

En F1, la Williams FW14B de 1992 a repoussé les limites de la technologie. Suspension active, boîte semi-automatique, contrôle de traction… tout y était. Adrian Newey a optimisé l’aérodynamique et le châssis pour créer un monstre qui a remporté 10 des 16 courses de la saison. Ce modèle performant est aujourd’hui une des voitures bannies. La FIA a mis deux ans à réagir, mais dès 1994, ils ont interdit les aides électroniques comme l’ABS et la suspension active.

La McLaren MP4/4 a cassé la F1 en 1988

Ce modèle sorti en 1988 est la perfection selon Senna et Prost. Il dispose d’un V6 turbo Honda de 1,5 L limité à 2,8 bars de pression et d’une aérodynamique révolutionnaire. Cette voiture, aujourd’hui bannie des circuits, est extrêmement performante. Elle a d’ailleurs remporté 15 des 16 Grands Prix. La domination était telle que la F1 a interdit les moteurs turbo dès l’année suivante. Quand la compétition devient une formalité, on doit rééquilibrer un peu les choses !

La Porsche 917/30, trop performante et bannie du championnat

Conçue pour écraser le championnat Can-Am, cette voiture Porsche développait plus de 1 100 CV. Elle doit cela à son V12 turbo de 5,4 L. En 1973, elle a remporté presque toutes les courses avec Mark Donohue au volant. Cet exploit a ainsi poussé les autres constructeurs à quitter la série. Cette voiture trop performante a fait plus qu’être bannie, elle a causé l’effondrement de son propre championnat. Fermer une catégorie entière de course par domination, c’est la définition même d’une expulsion glorieuse.

