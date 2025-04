Découvrez la liste des berlines BMW qui sont vouées à devenir des collectors

Si vous cherchez des modèles collector, voici 10 berlines de BMW qui méritent votre attention et dans lesquelles vous devriez investir dès maintenant.

Vous êtes passionné d’automobile et à la recherche de modèles qui prendront de la valeur avec le temps ? BMW a produit de nombreuses berlines exceptionnelles qui sont promises à un bel avenir en tant que voitures de collection. Voici notre sélection des 10 modèles les plus intéressants, du plus vieux au plus récent.

10. E30 325i, une icône des années 80

La E30 325i (1986) est un classique intemporel qui incarne l’essence même du constructeur. Elle arbore un design épuré qui s’accompagne d’un comportement agile ainsi qu’un moteur six cylindres en ligne. Avec cette berline de BMW, l’expérience de conduite sera aussi authentique que passionnante. De plus en plus recherchée par les collectionneurs, sa cote continue de grimper. Son prix de vente moyen tourne en outre autour de 12 355 euros.

9. E36 328i, un équilibre entre sport et élégance

Lancée en 1997, la E36 328i est une berline sportive et élégante de BMW qui a marqué son époque. Son moteur six cylindres en ligne fournit des performances solides, tandis que son châssis bien équilibré optimise le plaisir de conduite. Sa fiabilité et son prix encore abordable (environ 11 384 euros) en font un excellent choix pour débuter une collection.

8. E39 M5, une des meilleures berlines de BMW

Beaucoup considèrent la E39 M5 (1999) comme la meilleure M5 de tous les temps. Son moteur V8 puissant ainsi que sa tenue de route exceptionnelle en font une voiture performante et confortable. Son statut d’icône automobile est indéniable et sa valeur ne fera qu’augmenter avec le temps. En moyenne, elle coûte à peu près 30 485 euros.

7. E39 540i, le luxe V8 discret qui gagne en valeur

Moins extrême que la M5, la E39 540i (2002) de BMW n’en reste pas moins une berline performante et luxueuse. Pour info, le prix de vente actuel de cette voiture de collection s’élève à environ 12 040 euros. Son moteur V8 souple et mélodieux procure par ailleurs un agrément de conduite exceptionnel. Son confort et son équipement en font une voiture idéale pour les longs trajets.

6. E46 330i, une berline culte au style indémodable de BMW

La BMW E46 330i de 2004 est une berline sportive et polyvalente qui a séduit de nombreux conducteurs. Son moteur six cylindres en ligne vous donne un excellent compromis entre performances et économie. D’autre part, son design intemporel en fait un modèle très recherché, vendu à environ 9 481 euros. D’autant plus qu’elle est disponible en différentes carrosseries (berline, coupé, cabriolet).

5. E60 M5, V10 et tempérament de supercar

La E60 M5 (2008) est une voiture thermique hors normes équipée d’un moteur V10 atmosphérique. Ce dernier hurle d’ailleurs jusqu’à plus de 8000 tr/min. Les performances de cette berline de BMW sont tout simplement époustouflantes. Aussi, son design audacieux ne laisse personne indifférent. Ce modèle est en outre plus complexe à entretenir que les précédents. Il reste néanmoins un must pour les passionnés et se vend en moyenne à 31 976 euros.

4. E90 M3, dernier V8 atmosphérique de la lignée M

La E90 M3 est sortie en 2009 et c’est la dernière M3 à être équipée d’un moteur V8 atmosphérique. Son comportement joueur ainsi que sa sonorité envoûtante en font une voiture unique. Sa valeur est déjà en forte hausse et on peut actuellement l’acheter aux environs de 2 6 953 euros. D’ailleurs, cette valeur pourrait continuer de grimper dans les années à venir.

3. E90 335i, la berline BMW pour les amateurs de turbo

La E90 335i (2011) est une berline performante et agréable à conduire au quotidien. Son moteur six cylindres en ligne turbocompressé déploie un couple généreux et des accélérations franches. Cette berline de BMW a, par ailleurs, un bon rapport prix/plaisir. Elle s’inscrit donc comme un excellent choix pour ceux qui recherchent une voiture performante sans se ruiner. Pour info, le prix moyen de cette voiture BMW est de 13 397 euros.

2. F10 550i, une routière musclée au confort royal

Sortie en 2011 également, la F10 550i est une berline luxueuse et puissante conçue par BMW. Le niveau de confort de cette voiture, accessible aux alentours de 15 195 euros, est exceptionnel. Avec son moteur V8 biturbo, elle peut par ailleurs abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 s. Son équipement pléthorique et son habitacle raffiné en font une voiture idéale pour les longs trajets.

1. F30 340i, la dernière 3.0 turbo digne des puristes

BMW a sorti cette berline en 2016. Vendue à près de 23 595 euros, la F30 340i est aussi l’une des dernières BMW à s’équiper du moteur six cylindres en ligne B58. Ce moteur thermique procure des performances inouïes, mais reste relativement sobre. Sa fiabilité et son agrément de conduite en font un bon choix si vous voulez une berline sportive et polyvalente.

