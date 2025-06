BMW développe une nouvelle motorisation électrique offrant une meilleure performance

BMW dévoile une nouvelle motorisation électrique à flux axial qui promet de révolutionner l’automobile.

Le constructeur allemand continue d’innover pour rester à la pointe des technologies électriques. La nouvelle motorisation à flux axial de BMW pourrait d’ailleurs redessiner la carte de l’efficacité et de la durabilité des voitures zéro émission. Mais que cache ce design de rotor breveté et en quoi est-il différent des moteurs électriques classiques ?

BMW sort une nouvelle motorisation au design inédit

Contrairement aux moteurs “traditionnels”, cette technologie place les aimants permanents du rotor dans un paquet métallique spécial. Elle optimise ainsi la circulation du flux magnétique. Ce choix technique contribue surtout à limiter les « champs parasites » qui peuvent créer des pertes d’énergie dans un moteur. De cette manière, on peut mieux canaliser la puissance transmise. Avec cette nouvelle motorisation de BMW, on obtient alors plus de dynamisme et une meilleure gestion de l’énergie à chaque accélération.

Ce ne sont pas les seuls points forts de ce nouveau rotor. Comme l’affirme Auto Blog, il résiste également aux contraintes de rotation extrême qui vont jusqu’à 20 000 tours/minute. Des « poches » spécifiques et une butée axiale qui empêche tout déplacement maintiennent en outre les aimants en place. Et ce, même à grande vitesse. Cela réduit largement le risque de défaillance mécanique et allonge la durée de vie du moteur. Cette nouvelle motorisation de BMW prend donc part à la fiabilité globale de la voiture électrique.

Quelles différences face à la concurrence ?

Les autres constructeurs cherchent aussi à améliorer leurs moteurs avec des matériaux innovants ou de nouveaux conducteurs. De son côté, le pari de BMW avec sa nouvelle motorisation repose sur une sécurisation mécanique et un flux magnétique optimisé. Grâce à cette conception unique, on a ainsi un moteur plus performant. Il est aussi plus durable et moins sujet aux pertes d’énergie.

Somme toute, la nouvelle motorisation à flux axial signée BMW est plus qu’une nouvelle étape dans l’innovation. Elle constitue peut-être un aperçu du futur standard des véhicules électriques, à la croisée de la performance et de la fiabilité. Je me demande par ailleurs si les autres marques sauront, elles aussi, relever ce défi technologique.

