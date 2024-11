Ce nouveau fatbike électrique de Giant va tout franchir !

Le nouveau modèle du fabricant Giant, le Yukon E+ 2025 marque un tournant dans l’univers du fatbike électrique. Il apporte une version électrifiée d’un modèle emblématique, le Yukon 1. La marque a conçu ce deux-roues pour conquérir les terrains les plus difficiles. Il redéfinit l’expérience du vélo tout-terrain, notamment grâce à ses performances et son confort supérieur.

Un nouveau fatbike électrique Giant avec des pneus XXL

L’un des atouts majeurs de ce modèle de fatbike réside dans ses pneus XXL d’une section de 4,5 pouces. De manière générale, la taille des pneus traditionnels de VTT oscille entre 2,1 et 2,4 pouces. Contrairement à ceux-ci, les pneus extra-larges du Giant Yukon E+ offrent une adhérence exceptionnelle. Cela s’applique sur des sols variés, comme la neige ou le sable. Ils permettent au cycliste de mieux s’ancrer au sol. En même temps, ils offrent un confort accru grâce à leur capacité d’amortissement.

Ainsi, par sa conception ce nouveau fatbike électrique de la marque Giant permet d’affronter des terrains instables. De plus, il offre une expérience de conduite fluide. Ses avantages se ressentent même dans les conditions les plus extrêmes. L’absence de suspension arrière ne se fait pas ressentir grâce à la largeur des pneus. Ces derniers contribuent efficacement à réduire les chocs et les vibrations.

Une motorisation et une batterie pensées pour l’aventure

Côté moteur, le Giant Yukon E+ 2025 se distingue avec un moteur Giant SyncDrive Pro 2. Le constructeur a développé ce modèle en collaboration avec Yamaha. Le moteur puissant du nouveau fatbike électrique Giant délivre un couple de 85 Nm. Ce vélo électrique se distingue par sa fonction « low-level » qui répartit la puissance progressivement. Cela permet de mieux gérer l’adhérence sur des terrains difficiles. Ce système se montre idéal pour éviter le patinage sur les pistes glissantes.

Associée à cette motorisation, une batterie amovible de 800 Wh assure une autonomie généreuse. Elle pourrait suffire pour des randonnées longues et intenses. Pour ceux qui souhaitent repousser leurs limites, vous pouvez ajouter une batterie supplémentaire de 200 Wh. Cette option offre au nouveau fatbike électrique de Giant une autonomie encore plus grande. C’est particulièrement utile en terrains montagneux.

