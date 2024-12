Ce fabricant repousse le lancement de son moteur surpuissant pour vélo électrique

Le Brose Drive³ Peak, un moteur surpuissant pour vélo électrique, connaît un retard de lancement. Ce moteur de 48 V promet de révolutionner les performances des modèles haut de gamme. Par contre, Brose souhaite peaufiner les dernières étapes avant sa sortie.

Un moteur compact et surpuissant pour les vélos électriques

Le Brose Drive³ Peak se distingue nettement de son prédécesseur, le Drive S Mag. Il offre un couple maximal de 95 Nm, soit 5 Nm de plus que le modèle précédent, et une puissance en crête de 600 W. La principale évolution réside dans la transition à 48 V, ce qui offre des performances accrues par rapport à l’ancien moteur qui fonctionnait à 36 V.

En plus de l’augmentation de puissance, ce moteur pour vélo plus compact mesure 219 x 134 x 98 mm, soit environ 15 % de moins que le Drive S Mag. Malgré cette réduction de taille, son poids reste inchangé à 2,9 kg. Cela permet à ce moteur surpuissant pour vélo électrique de maintenir un excellent rapport performance/poids.

Une autre amélioration majeure réside dans la suppression de la courroie présente sur l’ancien modèle. Le Brose Drive³ Peak adopte une architecture sans courroie. Ceci dit, le fabricant assure que l’« expérience Brose », tant appréciée des utilisateurs, reste intacte. Cela est rendu possible grâce à un calibrage précis de la motorisation. De plus, le moteur sera compatible avec deux options de batteries, soit 63 Wh ou 814 Wh.

Une performance optimale pour les passionnés de VTT électrique

Le moteur surpuissant de Brose s’adresse au marché des vélos haut de gamme, notamment aux VTT à assistance électrique. Ce segment connaît une croissance continue, et le Brose Drive³ Peak vise à offrir des performances exceptionnelles dans des conditions difficiles. Avec une puissance de 600 W, il permet d’obtenir une assistance efficace même dans les terrains les plus escarpés.

Brose devra par ailleurs faire face à une concurrence de poids sur ce marché. Sa nouvelle technologie se heurtera par exemple à des moteurs comme le ZF Centrix, le Bosch Performance Line CX et le SRAM Eagle Powertrain. Ces derniers occupent déjà une place dominante. Malgré cette concurrence, Brose met en avant la compacité et l’efficience de son moteur surpuissant pour vélo électrique. Les passionnés de VTTAE pourraient donc trouver dans le Drive³ Peak un produit adapté à leurs besoins d’aventure et de puissance.

Petit hic : initialement prévu pour 2025, le Drive³ Peak sera disponible seulement en 2026. Le lancement retardé du moteur ne permet pas encore de juger pleinement de son impact sur le marché. Ses rivaux auront malheureusement le temps de s’adapter aux évolutions technologiques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.