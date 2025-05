City Style : le casque smart et tendance signé Ekoï

Le spécialiste de l’équipement cycliste Ekoï renforce son offre dédiée aux trajets en ville avec le casque City Style. Pensé pour les vélotaffeurs, ce modèle mêle sécurité renforcée, confort toutes saisons et design personnalisable.

Face à l’essor du vélotaf et des mobilités douces, Ekoï dévoile un nouveau casque pensé pour la ville : le City Style. Ce modèle conjugue sécurité, confort et personnalisation pour accompagner les cyclistes dans leur quotidien urbain. Doté d’un éclairage intégré, d’un design épuré et de technologies modernes, il répond aux exigences croissantes des usagers de la route. Ekoï confirme ainsi sa volonté d’investir durablement dans le segment de la mobilité urbaine.

Un casque conçu pour la mobilité urbaine en plein essor

La tendance est claire : les Français sont de plus en plus nombreux à adopter le vélo pour leurs déplacements quotidiens. En deux ans, le nombre de vélotaffeurs est passé de 700 000 à plus d’un million. Un contexte qui pousse les marques à s’adapter, à l’image d’Ekoï, qui dévoile son nouveau casque City Style. « Plus qu’un casque, le City Style est une réponse concrète aux nouveaux usages urbains », explique Luca Viano, chef de produit casques chez Ekoï. Ce modèle marque une nouvelle étape après le City Line, avec une approche centrée sur les attentes des cyclistes du quotidien : sécurité, confort, et esthétique. Une stratégie claire pour s’imposer sur ce segment urbain en pleine mutation.

Sécurité urbaine : visibilité et confort en toutes circonstances

Sur la route, être vu est une nécessité vitale. Le City Style intègre un feu avant et un éclairage arrière à cinq modes, dont un conforme aux dernières exigences réglementaires françaises. Le choix d’un éclairage intégré est particulièrement judicieux dans les environnements urbains à faible luminosité ou en conditions météo dégradées. Le confort n’est pas en reste. Le casque vélo s’adapte aux variations saisonnières grâce à ses aérations modulables, son filet anti-insectes, et un système de réglage précis. Ekoï mise aussi sur l’ergonomie avec une boucle magnétique simple à manipuler, un détail souvent négligé mais précieux au quotidien. L’ensemble témoigne d’une volonté d’anticiper les besoins concrets des cyclistes urbains.

Un casque personnalisable, entre technologie et élégance

Au-delà de la protection, Ekoï revendique un positionnement design. Le City Style bénéficie d’une construction In-Mold pour plus de légèreté et de résistance. Sa coque en polycarbonate et sa ligne épurée lui confèrent un look urbain soigné. Proposé avec visière ou écran, le casque se décline en plusieurs coloris et finitions – du noir cuir au bleu avec écran. Pour aller plus loin, Ekoï propose un configurateur en ligne qui permet à chaque utilisateur de créer un modèle unique. Une démarche qui s’inscrit dans une logique de différenciation, mais aussi de fidélisation. Un casque qui assume son ambition : séduire les cyclistes urbains sur tous les plans.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

