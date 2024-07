BON PLAN : UrbanGlide-140 à prix cassé, ne manquez pas cette opportunité !

C'est une affaire en or qui se présente actuellement sur Amazon ! Si vous désirez trouver le moyen de transport urbain idéal pour vous déplacer en centre-ville, l'UrbanGlide-140 fait l'objet d'un bon plan !

Au lieu de débourser 399,00€ ce vélo électrique ne coûte actuellement que 349,99€. Il est compact, très performant en plus d'être stylé. Et voici pourquoi nous vous conseillons de vous procurer ce petit véhicule dès maintenant.

L'UrbanGlide-140, un super moyen de transport

Se déplacer dans un centre-ville est toujours un défi. Certains trajets sont normalement courts et d'autres longs. Mais il est frustrant de prendre une heure pour faire un trajet de 15 min en raison des embouteillages.

Prendre un UrbanGlide-140 est donc une solution pour se déplacer rapidement et sans subir d'encombrement. C'est le dernier cri en termes de mobilité urbaine. Ce petit véhicule de 116x36x62 cm est modulable et très pratique. Avec son design futuriste et ses fonctionnalités haut de gamme, cette draisienne électrique vous permettra d'aller partout sans vous fatiguer.

De plus, l'UrbanGlide-140 se plie en quelques mouvements. Cela facilite son transport dans les transports en commun ou dans le coffre de votre voiture. Plus besoin de vous soucier des places de parking encombrées ! Dépliez-la en un clin d'œil et reprenez la route.

Une draisienne électrique au design ergonomique

Puis, l'UrbanGlide-140 victime de ce bon plan se distingue par son esthétique sophistiquée. Son guidon en alliage léger permet de le déplacer à main nue facilement. Tandis que sa selle ergonomique en mousse assure un confort optimal pour le séant.

Ensuite, grâce à la technologie Bluetooth intégrée, vous pouvez contrôler votre draisienne à distance via une application dédiée. Suivez vos trajets, surveillez votre vitesse et recevez des notifications importantes directement sur votre smartphone.

Puis, les roues gonflables de 14 pouces absorbent les irrégularités de la chaussée, garantissant une conduite douce et stable. Le double système de frein à disque assure un arrêt précis, même à pleine vitesse. Et pour les moments où vous souhaitez vous reposer, les cale-pieds intégrés vous permettent de vous détendre sans poser les pieds à terre.

Un engin connecté à la pointe de la modernité

Pour suivre, la puissance de l'UrbanGlide-140 réside dans son moteur électrique de 350 W. Il peut vous fournir une vitesse de conduite maximale de 25 km/h. C'est idéal pour les déplacements en ville. Sinon, son autonomie n'est pas en reste. Avec une batterie pleinement chargée, vous pouvez parcourir jusqu'à 18 km sans effort. Que vous alliez au travail, à l'épicerie ou simplement vous balader, cette draisienne vous accompagne sans faille.

Ensuite, en connectant votre smartphone au véhicule, vous pouvez facilement vérifier l'état de la batterie, la distance de tous vos trajets parcourus. D'autant plus que cette connectivité vous permet d'accéder à la fonction antivol de l'UrbanGlide-140. Cela verrouille les roues à distance.

En somme, le bon plan concernant l'UrbanGlide-140 tombe à pic. C'est la fusion parfaite entre technologie, confort et praticité. De plus, il ne coûte pas cher en ce moment. Si vous cherchez une alternative écologique et moderne pour vos déplacements urbains, cette draisienne électrique est faite pour vous.

