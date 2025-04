La série phénomène Adolescence sur Netflix va peut-être avoir une saison 2

Si vous recherchez une série intéressante à regarder, je vous conseille d’aller sur Netflix et de voir Adolescence, le succès du moment qui pourrait bien avoir une saison 2.

C’est une série catégorisée comme étant dramatique. Elle est divisée en quatre parties. Mais si vous voulez savoir pourquoi c’est un succès, ce n’est pas uniquement parce qu’elle a engrangé 114,5 millions de vues en un mois seulement. Cette série est vraiment géniale! L’intrigue, le charisme des personnages. Tout est réuni pour en faire l’une des séries qui aborde le thème de la jeunesse sous un autre angle

Adolescence: la série Netflix, qu’en était-il de la saison 1 ?

La première saison d’Adolescence a été produite par Plan B. C’est la société de production de Brad Pitt, et a été co-créée par l’acteur Stephen Graham et le scénariste Jack Thorne.

L’histoire raconte les soucis d’un jeune collégien accusé par la police du meurtre de l’une de ses camarades de classe. L’intrigue commence là, mais le reste de la mini-série Adolescence est bien plus profonde.

On y aborde les problèmes actuels et c’est très poignant. Conflits générationnels, harcèlement scolaire, misogynie et psychologie sont les thématiques principales de ce petit chef d’œuvre sensationnel, mais pourtant très critiqué. Or, cette série ne fait que 4 épisodes.

Une saison 2 pour Adolescence, vrai ou faux ?

Actuellement, après le succès sans précédent que Adolescence a eu sur Netflix, l’équipe de production serait en négociations pour réaliser une saison 2.

Les coprésidents, Dede Gardner et Jeremy Kleiner, sont en train d’en discuter avec le réalisateur Philip Barantini. C’est lui qui a filmé tous les épisodes dans son style « one-shot » caractéristique.

Cette information a été donnée par Gardner à Deadline. Les tenants de cette série réfléchissent donc à une façon “d’élargir l’ouverture (de celle-ci) rester fidèles à son ADN, [et] ne pas être répétitifs”.

Kleiner souhaite que Graham et Thorne participent à la production. Mais nous verrons bien ce que ces discussions donneront.

Une série qui réexplique l’Adolescence sous un autre aspect

La série Adolescence sur Netflix a connu une popularité sans précédent, c’est pourquoi une saison 2 est possible. En effet, c’est toujours un sujet culturel majeur dans le monde entier.

Mais cette fois, attention spoiler, un vaste débat sur la misogynie en ligne et la manière dont elle peut influencer les jeunes garçons est abordée dans cette série. C’est sans doute pourquoi cette production made in England est devenue un vrai phénomène dès sa sortie.

A noter que Netflix a mis la série à la disposition de toutes les écoles secondaires du Royaume-Uni. Cela démontre son impact, d’autant plus que le premier ministre britannique Keir Starmer aussi eu son mot à dire sur Adolescence.

La saison 1 est finie mais que réserve la saison 2 ?

De ce fait, si une saison 2 se profile à l’horizon, des rumeurs disent qu’il est peu probable qu’elle reprenne les personnages de la première saison.

Thorne a dit à ITV que “l’histoire de Jamie est terminée”. Il pense qu’ils ne peuvent plus aller assez loin avec ce personnage. Leur objectif était “d’essayer de raconter l’histoire de Jamie de la manière la plus complète possible.”Et ils ont réussi.

