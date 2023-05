5 choses où le Mac oblitère complètement Windows en face à face

Les petites et grandes victoires de Mac sont souvent méconnues dans la rivalité qui persiste entre Mac et Windows. Cependant, si nous mettons notre fierté de côté, nous pouvons reconnaître que macOS et Windows sont impressionnants à leur manière. Malgré, il y a 5 domaines où Mac oblitère complètement Windows et les voici.

Conception supérieure

Le premier domaine où Mac oblitère Windows, c’est dans le domaine de la conception. Les MacBook et les Mac d’Apple sont souvent supérieurs à la plupart des ordinateurs et des portables Windows. Ils offrent une construction solide et fiable, tandis que certains portables Windows bon marché peuvent présenter une qualité médiocre.

De plus, les MacBook ont généralement une autonomie de batterie plus longue que la plupart des portables Windows. Par exemple le MacBook Air (M2, 2022) dépasse les 16 heures d’utilisation, ce qui est grandiose au vu de ses performances.

Stabilité et sécurité

Le second domaine où Mac oblitère Windows, c’est dans les systèmes d’exploitation. Ceux d’Apple offrent une stabilité et une sécurité supérieures à celles de Windows. Les problèmes rencontrés avec macOS sont souvent mineurs. Par exemple, des ralentissements temporaires qui peuvent être résolus par une simple mise à jour.

En revanche, les utilisateurs de Windows peuvent faire face à des problèmes plus fréquents et aléatoires. Parfois, elles nécessitent des réinstallations d’applications ou des ajustements dans le registre système.

Interface et convivialité

Le troisième domaine où Mac oblitère Windows, c’est son interface. Par exemple, celle des macOS est simple et claire. Le Finder de macOS est particulièrement apprécié, avec ses étiquettes pratiques facilitant la recherche de fichiers.

De plus, il y a sa vue en galerie permettant de parcourir rapidement les images. L’interface globale de macOS est fluide et offre des fonctionnalités pratiques. On ne pourrait citer que la possibilité d’ajouter des dossiers au Dock pour un accès rapide.

De plus, la recherche Spotlight de macOS est plus efficace que la barre de recherche de Windows. D’ailleurs, elle fonctionne même hors ligne pour les conversions de mesures ou de devises.

Écosystème et intégrité

Le quatrième domaine où Mac oblitère Windows, c’est son écosystème. Il est rationalisé et offre une interconnectivité fluide entre ses différents appareils. Des fonctionnalités telles que le Presse-papiers universel permettent de copier et coller facilement du texte, des fichiers, etc. entre les appareils Apple.

Il est également possible de prendre des appels téléphoniques sur un iPad ou un portable, de transférer des fichiers via AirDrop. Mais aussi, de voir tous les messages iMessage sur plusieurs appareils, d’utiliser un iPad comme écran secondaire via Sidecar.

Ou encore d’utiliser un téléphone comme webcam grâce à Continuity Camera. Les produits Microsoft n’offrent pas la même intégration fluide entre leurs appareils.

Logiciels exclusifs et fonctionnalités avancées

Enfin, les utilisateurs de macOS ont accès à des logiciels exclusifs. On pourrait ne citer que Final Cut Pro, iMovie et GarageBand, ainsi qu’à l’application Aperçu. Elles offrent des fonctionnalités supérieures à celles proposées par Windows.

Par exemple, Aperçu permet de visualiser et d’éditer rapidement différents types de fichiers. Cela va des images aux PDF et aux présentations PowerPoint. De plus, vous avez la possibilité de les exporter dans un autre format. En somme, Mac oblitère Windows en termes de logiciels exclusifs et de fonctionnalités avancées.