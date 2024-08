25 ans de One Piece : découvrez la collection spéciale CASETiFY

CASETiFY dévoile une collection exclusive en collaboration avec ONE PIECE pour marquer les 25 ans de l'animé culte. Disponible dès le 8 août, cette collection inclut une coque dorée unique et plusieurs autres accessoires.

Un hommage en or pour un anniversaire légendaire

CASETiFY est une célèbre marque d'accessoires technologiques. Elle a annoncé une collaboration exceptionnelle avec ONE PIECE pour célébrer les 25 ans de l'animé. Cette collaboration donne naissance à la coque exclusive Chronicle Stamp Case. C'est une édition limitée dorée, conçue pour ravir les fans de la série. Les précommandes sont déjà ouvertes. Elles offrent aux fans la chance d'obtenir cette pièce unique avant sa sortie officielle le 8 août.

ONE PIECE, populaire non seulement au Japon mais également à travers l'Asie, l'Europe et le reste du monde, fête ses 25 ans avec CASETiFY. Cette collection exclusive reprend les motifs emblématiques et les personnages de l'animé, ce qui évoquent des scènes mémorables. La gamme comprend une variété d'accessoires : coques pour AirPods, AirPods Pro, iPad, ordinateurs portables, chargeurs sans fil, chargeurs de voiture, grip stands et stations de charge 2-en-1.

Disponibilité et prix de cette collection mondiale pour les fans de ONE PIECE

Acheter ces articles en édition limitée offre plusieurs avantages. Ils sont uniques et exclusifs. Ces produits sont de haute qualité, créés avec des matériaux durables. La collaboration avec CASETiFY garantit des designs innovants et stylisés. Ces articles deviennent des objets de collection. Ils sont également fonctionnels puisqu'ils protègent efficacement vos appareils électroniques. Posséder ces articles permet d'afficher votre passion pour ONE PIECE.

La collection ONE PIECE x CASETiFY sera disponible dans le monde entier sur casetify.com et via l'application CASETiFY Co-Lab, déjà téléchargeable sur l'App Store. Les produits seront également vendus dans les magasins CASETiFY Studio. Les prix vont de 41,99 EUR à 114,99 EUR. Les fans peuvent suivre les mises à jour et découvrir la collection sur les réseaux sociaux de CASETiFY. Cette collaboration avec ONE PIECE est une célébration non seulement de l'animé, mais aussi de l'engagement de CASETiFY à offrir des produits qui allient style et fonctionnalité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

