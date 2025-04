Analyse XRF: un assistant de haute technologie pour les petites entreprises

Imaginez pouvoir déterminer, en quelques secondes seulement, la composition chimique exacte d’un objet – qu’il s’agisse d’un bijou en or, d’un matériau de construction ou d’une pièce automobile. Le tout sans envoyer les échantillons au laboratoire, attendre des jours pour obtenir les résultats ou risquer d’endommager des pièces précieuses. Cela est désormais possible grâce à l’analyse par fluorescence X (XRF) : une technologie avancée d’analyse rapide et non destructive.

Aujourd’hui, grâce à des appareils compacts et faciles à utiliser, comme l’analyseur XRF portable ProSpector 3 et Jewelry Lab développés par Elvatech, l’analyse XRF devient accessible et indispensable aux petites entreprises dans de nombreux secteurs d’activité.

Principaux avantages de l’analyse XRF pour les petites entreprises

Rapidité : résultats instantanés.

: résultats instantanés. Analyse non destructive : pas d’altération de l’objet.

: pas d’altération de l’objet. Haute précision : exactitude inférieure à 0,1 %.

: exactitude inférieure à 0,1 %. Polyvalence : détection d’éléments de Na à U.

: détection d’éléments de Na à U. Aucune préparation d’échantillon requise.

requise. Mobilité : fonctionnement sur batterie, interface intuitive.

Types d’analyseurs XRF adaptés aux PME

ProSpector 3 – une solution portable et robuste

Compact (env. 1,1 kg), alimenté par batterie, le ProSpector 3 est conçu pour des environnements variés :

Boîtier renforcé (IP65) résistant à la poussière, l’humidité.

Résultats en 1 à 2 secondes pour métaux et alliages.

Caméra intégrée pour un positionnement précis sur l’échantillon.

Domaines d’application :

Recyclage des métaux : tri immédiat des métaux ferreux et non ferreux.

: tri immédiat des métaux ferreux et non ferreux. Métallurgie et fabrication : contrôle à la réception, validation des alliages.

: contrôle à la réception, validation des alliages. Construction : analyse des matériaux, détection du plomb dans les peintures.

: analyse des matériaux, détection du plomb dans les peintures. Électronique : vérification de conformité RoHS.

: vérification de conformité RoHS. Joaillerie et antiquités : analyse rapide des métaux précieux, pièces anciennes.

: analyse rapide des métaux précieux, pièces anciennes. Environnement et agriculture : détection de métaux lourds dans sols, eau, air.

: détection de métaux lourds dans sols, eau, air. Géologie et exploitation minière : analyse directe des minerais.

Jewelry Lab – analyse de précision sur table

Développé pour les bijoutiers, prêteurs sur gage et petits ateliers :

Analyse instantanée des métaux précieux.

Balance intégrée, imprimante, écran tactile et mini-PC autonome.

Caméra HD avec zoom et collimateurs automatiques pour une précision maximale.

Design élégant, compact, avec batterie intégrée pour une utilisation flexible.

Idéal pour :

Estimation du titre des métaux précieux.

Vérification de l’authenticité.

Certification immédiate des métaux précieux.

Exemples d’applications concrètes pour les petites entreprises

Joaillerie

Les bijoutiers utilisent les analyseurs Jewelry Lab pour réaliser des évaluations rapides devant le client. Cela permet de garantir des transactions transparentes sans risque de dommage aux pièces évaluées.

Industrie mécanique et sous-traitance

Les entreprises réalisent des contrôles PMI (Positive Material Identification) rapides pour éviter les erreurs de production liées aux mauvais matériaux.

Recyclage

Les opérateurs de centres de tri utilisent des XRF portables pour identifier les métaux, garantissant un tri précis et évitant des pertes financières dues aux erreurs de tri.

Avec des appareils comme le ProSpector 3 et le Jewelry Lab, l’analyse XRF devient un outil stratégique pour les petites entreprises. Grâce à Elvatech, la technologie de laboratoire est désormais entre les mains des PME.

