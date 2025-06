Vous pensiez avoir tout vu ? Ce vélo inspiré du Cybertruck va vous faire changer d’avis

Le vélo électrique Olto d’Infinite Machine inspiré du Cybertruck transforme son ADN en mobilité urbaine accessible.

Tesla a révolutionné l’automobile avec son célèbre pick-up, mais une startup new-yorkaise pousse le concept encore plus loin. Infinite Machine vient de dévoiler l’Olto, un vélo électrique à 3 000 euros inspiré du Cybertruck. Ce qui fait son charme : son corps en aluminium et ses lignes géométriques tranchantes.

Un vélo électrique avec un design inspiré du Cybertruck

Avec ses lignes anguleuses et son allure massive, ce vélo s’inspire clairement du célèbre pick-up électrique d’Elon Musk. Mais ce look futuriste va au-delà de l’esthétique, car il est aussi pensé pour durer. Après tout, aluminium, acier et matériaux résistants aux intempéries sont au rendez-vous. On peut donc laisser ce vélo inspiré du Cybertruck dehors sans trop s’inquiéter.

L’Olto se dote par ailleurs d’une batterie de 48 V. Celle-ci se cache sous la selle et se retire facilement d’une main. Elle se montre d’ailleurs pratique, car vous pouvez la recharger à la maison pendant que votre vélo reste attaché dans la rue. Et pour le confort, on retrouve des pédales rétractables qui servent aussi de repose-pieds.

Trois modes pour naviguer dans la jungle réglementaire

Ce vélo électrique inspiré du Cybertruck propose trois modes de conduite selon l’usage. On a d’abord le mode urbain à 32 km/h et le mode assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h. Enfin, on grimpe à 53 km/h en mode tout-terrain. De quoi s’adapter facilement aux différentes règles en ville. Le GPS intégré de l’Olto ajuste même automatiquement les réglages selon la zone.

Ce GPS joue aussi un rôle essentiel en matière de sécurité. À cela s’ajoute une connectivité LTE ainsi qu’un système d’alarme, de verrouillage automatique et de notifications. En ce qui concerne l’autonomie du vélo urbain polyvalent inspiré du Cybertruck, elle atteint 64 km. Certes, elle n’a rien d’inouï, mais elle reste correcte pour un usage urbain. Et bonne nouvelle : 50 % de batterie en une heure de charge, c’est très pratique au quotidien !

