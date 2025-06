Musso EV : Découvrez le pick-up électrique ayant reçu plus de 3 200 commandes en deux semaines !

Le marché des pick-up électriques vient de connaître un véritable séisme avec le lancement du Musso EV.

Le pick-up Musso EV a fait ses débuts en Corée du Sud en mars. À la suite de son lancement, KGM (ex-SsangYong) a annoncé avoir reçu plus de 3 200 commandes en deux semaines. Ce succès fulgurant s’explique par une approche originale : créer un véhicule qui marie l’utilité d’un pick-up avec le confort d’un SUV familial.

Un phénomène qui dépasse les frontières

Ce pick-up électrique a déjà généré un buzz considérable en Corée. Le Musso EV a d’ailleurs devancé Hyundai et Kia pour devenir le premier pick-up entièrement électrique du pays. Le succès est tel que l’édition spéciale s’est écoulée en à peine une heure et demie.

Cette performance exceptionnelle a même surpris KGM. Le constructeur ne s’attendait effectivement pas à un tel engouement pour ce modèle au nom évocateur. « Musso » signifie en fait « rhinocéros » en coréen.

Fort de ce succès, KGM a déjà expédié les premiers modèles vers l’Europe le 12 juin. On compte ainsi 184 pick-ups Musso EV et 799 Torres HEV à bord d’un navire ro-ro. Les premières ventes européennes auront lieu en Allemagne, Espagne, Norvège et Hongrie dès août 2025. Quant au prix de départ, il sera de 44 490 euros pour le marché belge.

Les caractéristiques séduisantes du pick-up Musso EV

Ce véhicule électrique mise sur la polyvalence avec ses dimensions généreuses (5,16 m de long). Il se dote également d’un habitacle spacieux avec deux écrans de 12,3 pouces. Équipé d’une batterie LFP de 86,6 kWh, il propose une autonomie de près de 400 km. Les performances ne sont pas en reste chez le pick-up Musso EV. De fait, la version AWD développe 414 CV et peut tracter jusqu’à 1,8 T.

Avec la recharge rapide jusqu’à 120 kW, on peut passer de 10 à 80 % en 36 min. D’autre part, alimenter des outils ou du matériel de camping directement depuis le véhicule est aussi faisable grâce au système V2L. Cette combinaison d’atouts explique pourquoi le pick-up coréen Musso EV fait déjà trembler la concurrence européenne avant même son arrivée.

