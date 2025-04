Le nouveau pick-up électrique d’Isuzu pourrait bien mettre le diesel à la retraite

Le nouveau pick-up électrique d’Isuzu, le D-Max EV, s’apprête à conquérir le marché des utilitaires électriques. Ses performances n’ont rien à envier aux versions diesel.

Isuzu entre dans l’ère des véhicules électriques avec son nouveau pick-up 100 % électrique. Baptisé D-Max EV, il s’adresse principalement au marché européen. Ils l’ont dévoilé au salon Commercial Vehicle Show 2025 à Birmingham. C’est un utilitaire avec des performances dignes de ses homologues diesel, mais avec zéro émission.

Le D-Max EV, des performances électriques sans compromis

Sous son capot électrique, le D-Max EV affiche deux moteurs délivrant une puissance combinée de 188 CV et un couple de 325 Nm. Avec une transmission intégrale permanente, ce nouveau pick-up électrique d’Isuzu maintient une capacité de traction de 3,5 T. Oui, comme ses versions diesel. On estime l’autonomie à 263 km selon les normes WLTP. Quant à sa batterie, elle se recharge à 50 kW DC en une heure (de 20 à 80 %). Ses spécifications font de lui une option sérieuse pour les tâches professionnelles exigeantes.

Ce qui frappe, c’est aussi la volonté de la marque de jouer la carte de la continuité. Extérieurement, le nouveau pick-up électrique d’Isuzu a effectivement peu de différences avec ses modèles thermiques. La calandre et les lignes restent par exemple classiques, pour ne pas déstabiliser les habitués. À l’intérieur, on retrouve par ailleurs un cockpit fonctionnel et bien fini. On a aussi des versions haut de gamme équipées d’un écran tactile jusqu’à 9 pouces et des finitions premium comme des sièges chauffants en cuir.

Capacité et disponibilité du nouveau pick-up électrique d’Isuzu

Bien plus qu’un gadget électrique, le D-Max EV garde son ADN utilitaire. En plus de tracter lourd, il propose une charge utile dépassant 1 000 kg. C’est un atout bien pratique pour les artisans et professionnels. Grâce à sa garde au sol élevée (210 mm) et sa profondeur de gué de 600 mm, le nouveau pick-up d’Isuzu reste aussi adapté aux terrains difficiles.

Les versions disponibles au lancement incluront en outre des finitions DL40 et V-Cross. Les précommandes seront ouvertes au deuxième semestre 2025. Quant aux premières livraisons, elles commencent officiellement en mars 2026.

En proposant un nouveau pick-up électrique zéro émission, robuste et fidèle aux attentes des professionnels, Isuzu prend un pari audacieux. Ce modèle a tout pour redéfinir les standards de ces véhicules utilitaires en Europe. Il peut également répondre aux défis posés par les réglementations environnementales qui continuent d’évoluer.

