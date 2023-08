La marque italienne Volt présentera bientôt sa moto électrique ultra-personnalisable   

LACAMA 2.0 est une moto électrique performante ultra-personnalisable de la marque Volt qui sera disponible à partir de mars 2024. Elle fait suite au concept Lacama original présenté en 2017.

L’italien Volt a placé la barre de l’excellence en matière de transport électrique à deux roues. Selon la marque, la Lacama 2.0 a été conçue pour les motards les plus exigeants qui veulent que chaque détail de leur moto soit conçu à la perfection. En effet, en plus d’offrir des performances impressionnantes, la moto dispose d’une gamme quasi infinie d’options de personnalisation.

Lacama 2.0 : cette moto électrique ultra-personnalisable met en avant l’excellence de l’ingénierie moderne

Il ne reste plus que 3 mois avant que le salon international des deux roues ne se tienne à Milan. A cet effet, de nombreuses annonces sur cette prochaine édition se succèdent. Le constructeur Italian Volt compte notamment y présenter la version de production de la Lacama 2.0, sa toute première moto électrique. Dévoilée pour le tout premier fois en 2017, la moto électrique ultra-personnalisable de Volt a fait l’objet de nombreuses révisions et améliorations.

L’entreprise s’est appuyée sur l’expertise du groupe Tazzari pour développer et perfectionner le châssis et les composants mécaniques. Par ailleurs, elle a capitalisé sur ses dix-sept années d’expérience dans le secteur des véhicules électriques.

La Lacama 2.0 repose sur un cadre ultra-léger fabriqué à partir d’une seule pièce d’aluminium. Elle est méticuleusement développée en interne pour garantir une moto électrique à la fois compacte et puissante. Les clients peuvent créer leur propre moto en choisissant parmi 10 variantes de conception de l’avant et en sélectionnant des options de selle biplace ou monoplace.

La philosophie de conception de la moto est axée sur des performances inégalées tout en offrant une vaste gamme d’options de personnalisation pour répondre aux préférences individuelles.

Ultra-personnalisable, cette moto électrique se distingue par les 22 couleurs disponibles pour peindre le cadre et le bras oscillant. Les selles offrent un haut niveau de confort, grâce à la technologie Memory Gel. Elles sont disponibles en 20 couleurs d’éco-cuir. Chaque moto Lacama 2.0 se voit attribuer un numéro unique. Elle est ornée de plaques des deux côtés du cadre, ainsi que de gravures laser sur le cadre porte-plaque arrière, mettant en valeur son numéro progressif.

Un pack de batteries à la hauteur d’une motocyclette électrique performant

Sur le plan technologique, la moto électrique est équipée du système innovant de batterie fluide de Tazzari EV Technology. Ce système utilise des batteries dont les cellules sont immergées directement dans le liquide diélectrique. Cette technologie permet un conditionnement efficace pour le refroidissement et le chauffage, ainsi qu’une isolation ignifuge.

Outre le fait d’être ultra personnalisable, cette moto électrique dispose d’un moteur PMSM à flux axial. Celui-ci développe une puissance impressionnante de 150 ch et un couple de 230 Nm. Il ne pèse que 11 kg et est entraîné par une courroie renforcée en fibre de carbone haute densité. Cette configuration garantit un transfert d’énergie efficace et sans à-coups.

Grâce à son système à haute efficacité énergétique, la moto électrique ultra-personnalisable de Volt maximise l’autonomie et les performances globales. Ce qui en fait une moto électrique redoutable sur le marché. De plus, la moto dispose de quatre modes de conduite – Rain, Eco, Sport et Rocket – qui offrent aux utilisateurs une polyvalence et une adaptabilité à toute une gamme de conditions de conduite et de préférences. La Lacama 2.0 annonce une vitesse maximale de 230 km/h pour une accélération rapide de 0 à 100 km/h en moins de 4 s, de quoi rivaliser avec les motos électriques les plus performantes.

La Lacama 2.0 fera ses débuts à l’EICMA 2023 et promet de redéfinir le paysage des motos électriques. Les passionnés de moto et les experts de l’industrie sont impatients de voir cet exemple exceptionnel d’ingénierie et d’artisanat italiens.