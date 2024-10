Voiture électrique : Pourquoi les inondations peuvent faire exploser la batterie

L’un des dangers émergents de la voiture électrique est le risque de feu à la suite des inondations. On parle particulièrement de celles causées par les ouragans et les tempêtes côtières. Effectivement, l’eau salée peut transformer ces véhicules en véritable bombe à retardement. Comment cela se produit-il et quelles mesures peut-on prendre ?

Les batteries lithium-ion, couramment utilisées dans ces véhicules, réagissent dangereusement au contact de l’eau salée. Dès qu’elle s’infiltre dans les compartiments internes de la batterie, elle peut provoquer des courts-circuits dévastateurs. De fait, elle peut lier de manière non contrôlée les circuits électriques connectant ses éléments internes. Ce phénomène entraîne un transfert rapide et intense de charge électrique et produit une chaleur excessive qui génère des arcs électriques. C’est ainsi qu’une voiture électrique prend feu après une inondation.

Le gouverneur de Floride a récemment mis en garde contre le danger potentiellement létal des voitures électriques touchées par les inondations salines. Lors de l’ouragan Hélène, de nombreux propriétaires ont vu leurs véhicules submergés par l’eau de mer. Dans quelques cas, ce contact a abouti à des incidents où les voitures ont pris feu. Un exemple frappant est celui d’une Tesla Model X ayant pris feu dans le garage d’un particulier. Ces images montrent l’ampleur de la dévastation possible liée à ce genre de sinistre et prouvent que sécher le véhicule ne suffit pas.

Mesures préventives et recommandations face à ce danger

Vous souhaitez éviter que votre voiture électrique prenne feu après une inondation ? Commencez par déconnecter le véhicule du réseau électrique domestique et ne tentez pas de le redémarrer. Déplacez-le, si possible, dans un espace dégagé loin de structures inflammables telles que les maisons ou les garages. Une fois cela fait, contactez sans délai un professionnel habilité à traiter ce genre de situation. Informez aussi vos assureurs afin de déterminer la meilleure marche à suivre.

Par ailleurs, les experts suggèrent l’intégration de méthodes de défense supplémentaires pour éviter tout risque de feu après des inondations salines. Parmi ces solutions, on trouve l’installation de boucliers étanches autour des systèmes de batteries. Comptez également une amélioration des protocoles de sécurité active en lien avec la gestion thermique et électrique de la voiture

