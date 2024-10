Ces voitures électriques BYD prennent feu spontanément ! Rappel massif des véhicules

BYD, un constructeur chinois célèbre dans le domaine du véhicule électrique, a dû procéder à un rappel massif pour risque de feu. L’entreprise a effectivement reçu de nombreux rapports sur des incidents liés aux risques d’incendie dans leurs automobiles. Face à une telle situation, BYD a décidé de rappeler près de 100 000 voitures.

BYD, un rappel de véhicule électrique pour risque de feu

La nouvelle a été rendue publique sur le site du SAMR ou Administration d’État pour la régulation du marché en Chine. Selon la déclaration officielle, ce rappel concerne deux modèles très populaires : le Dolphin et le Yuan Plus. Ayant débuté le 30 septembre 2024, il touche un total de 96 714 véhicules. Les propriétaires de ces voitures doivent donc s’attendre à recevoir des communications de BYD pour organiser les réparations nécessaires.

Qu’est-ce qui a bien pu causer ce rappel massif des véhicules électriques de BYD ? En fait, certains composants du système de direction de l’engin comportent des anomalies pouvant entraîner une surchauffe. Au cours de l’usage de la voiture, ces défauts peuvent engendrer des courts-circuits pouvant évoluer en incendies spontanés.

Bien que cela puisse sembler alarmant, les cas avérés restent relativement rares. Cela n’empêche qu’une prise de précaution massive est jugée appropriée pour éviter tout risque. Le rappel des véhicules BYD vise à inspecter, réparer ou remplacer les éléments défectueux. Les mécaniciens agréés recevront des formations spéciales pour identifier et corriger ces problèmes rapidement et efficacement.

Comparaison avec d’autres rappels automobiles récents

Pour une perspective plus large, nous pouvons comparer cette situation avec celle d’autres constructeurs ayant récemment procédé à des rappels. Par exemple, Tesla a dû procéder à divers rappels et certains concernaient même des soucis logiciels. BMW a aussi récemment rappelé sa berline dû à des défauts de fabrication. Cela montre que BYD n’est pas seul dans cette épreuve.

Ces rappels massifs de BYD et d’autres marques commencent à devenir monnaie courante dans le monde des véhicules électriques. C’est surtout le cas avec l’évolution rapide des technologies automobiles et notamment des batteries haute tension. Chaque incident offre néanmoins aux constructeurs une occasion d’apprendre et de renforcer les normes de sécurité pour l’avenir.

