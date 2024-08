Léger et coloré , le nouveau vélo électrique Origine est très séduisant !

Parmi les marques de vélos électriques présentes sur le territoire francilien, la marque française Origine produit de très beaux deux-roues. Et récemment, elle a lancé un nouveau modèle qui pourrait séduire une grande partie du public.

Cette petite reine est joliment colorée. Mais ce n'est que l'un de ses atouts. En fait, son poids est très léger. Voici ce qu'il en est.

Le nouveau vélo électrique conçu par Origine s'appelle Montmartre

Pour rouler dans les rues de Paris, pourquoi ne pas prendre un Montmartre ? Intéressant, comme jeu de mots n'est-ce pas ? Eh oui ! C'est ainsi que la marque Origine a dénommé le nouveau vélo électrique qu'ils ont conçu.

Ce véhicule est aussi raffiné que performant. D'ailleurs, il est grandement personnalisable. L'acheteur peut opter pour le Montmartre Open doté d'un cadre ouvert à enjambement facile. Sinon, il y a le Montmartre standard. Il a un cadre droit et élégant.

Selon ses fabricants, il est même possible de personnaliser sa couleur et ses différents éléments en fonction de la préférence du futur propriétaire et de la disponibilité des stocks de pièces. Le client a donc un large choix, même s'il faut bien avouer que les coloris noir et bleu ciel d'origines sont déjà magnifiques.

Sinon, un panel de 20 teintes est à la disposition de tout client qui souhaite que son vélo corresponde à ses goûts. Il peut transmettre sa couleur fétiche à Origine qui la reproduira ensuite.

Un produit Made in France

L'élégance à la française se reflète bien quand on détaille le Montmartre de près. Ce charmant vélo électrique réalisé par Origine est pourvu d'une technologie de pointe. La marque tricolore fabriquait surtout des vélos mécaniques assemblés à la main dans le nord de la France. De ce fait, cette nouveauté est bienvenue.

Son moteur léger de 1,9 kg offre 45nm de couple. Il s'agit d'un moteur moyeu Mahle X30. Il possède un excellent rapport performance-poids suffisant pour les trajets en ville.

Ce vélo de ville possède des capteurs avancés et il est bardé d'options. Par exemple, lors des jours de pluie vous n'aurez pas de soucis puisqu'il a des garde-boues pour protéger contre les éclaboussures. Son porte-bagages pourra aisément transporter vos affaires.

Sa batterie intégrée de 250 Wh se trouve dans le cadre. Malgré le fait qu'elle soit inamovible, ce vélo est facile à charger et que son autonomie est assez longue.

Un vélo de ville facilement maniable

Pour suivre, chevaucher un Montmartre est une expérience grisante. Ce vélo électrique fabriqué par Origine s'adapte très bien aux styles de conduite de chaque utilisateur. Si vous devez rouler de nuit, le système d'éclairage est lumineux. Vous verrez donc bien ce qui se trouve devant vous. Et lors de vos arrêts, ce vélo a une béquille robuste. Pratique n'est-ce pas ?

Un vélo électrique léger léger

Enfin, quelle que soit la version de Montmartre que vous prenez, sa légèreté vous permettra de le transporter à bout de bras si c'est nécessaire. Il pèse entre 12,8 et 15 kg. C'est approximativement le poids d'un enfant de 2 ou 3 ans sauf qu'il s'agit d'un vélo.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn