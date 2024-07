Ce vélo cargo électrique baroudeur est aussi une merveille de technologie !

Après avoir lancé le vélo électrique One, la jeune entreprise de construction Lemmo étend sa panoplie d'articles en proposant une nouveauté. Il s'agit du vélo cargo électrique Lemmo APV, un baroudeur vous permettant d'aller partout.

Il sera produit en série en 2025 et sera spécifiquement dédié aux familles ou aux entreprises de livraison. C'est un bel engin à deux-roues très intéressant.

Le Lemmo APV, un superbe vélo cargo électrique pour les baroudeurs

Alors que l'entreprise Lemmo s'est d'abord démarquée dans le domaine de la mobilité électrique en ayant produit le vélo dénommé One et le One Max, ils ont récemment sorti une nouveauté. Le Lemmo APV est un vélo cargo électrique pour les baroudeurs puisqu'il est tout aussi stylé que ses homologues.

Un vélo électrique présenté lors de l'Eurobike

Durant le salon Eurobike de 2024, cette petite merveille a été exhibée aux amateurs de deux-roues. Ce n'était alors qu'un prototype, mais la version produite en série sera tout autant intéressante.

Sa selle arrière est adaptable en porte marchandises ou en sièges enfants. Il s'agit en fait d'un vélo cargo électrique ayant une grande roue avant de 26 pouces et une roue arrière 20 pouces pour la stabilité. Et contrairement aux autres modèles qui ne comportent qu'une place à l'arrière, ce vélo peut en compter deux.

Son cadre en aluminium et en carbone rend l'ensemble assez solide. Toutefois, il faut bien avouer qu'il n'est pas simple d'enjamber le pédalier. C'est bien normal puisque la batterie est logée à cette place.

Une conception assez complexe

Ensuite, il est vrai qu'afin que le centre de gravité du vélo cargo électrique Lemmo APV soit invariable, la batterie est là. Mais il est pratique que ce soit le cas, car le boîtier s'ouvre par le côté, permettant de déloger facilement le bloc d'une capacité de 960 Wh.

Question confort, ce vélo électrique est spécial vu ses larges pneus et ses suspensions. Lorsqu'il roule, le moteur arrière délivre un couple de 60 Nm. Et ce vélo possède une transmission par dérailleur 9 vitesses. Puis, la fourche avant affiche un débattement de 60 mm de débattement, et même un amortisseur arrière vient le compléter.

Un vélo cargo électrique et connecté

Pour suivre, la firme berlinoise est fière de dire que le Lemmo APV est comme le One en termes de connectivité. Il est doté d'une alarme, de la géolocalisation en cas de vol, et les prises de recharge USB de la batterie SmartPac.

En plus de pouvoir supporter 200 kg de charge, cet exceptionnel vélo électrique transformable a un design séduisant. Il sera disponible en précommandes en octobre 2024. Mais les premières livraisons se feront en 2025. Il sera sans doute vendu à un prix dépassant les 4000 euros.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn