Ce vélo cargo à pédales peut transporter jusqu’à 450 kg et peut aller loin sans maintenance !

Il est de plus en plus commun de croiser des vélos cargos dans les rues des grandes villes. Mais un vélo cargo pouvant transporter près 450 kg sur 30 000 km, ça c'est incroyable !

Il s'agit de l'Intelectra. C'est un vélo cargo électrique à pédales dont le design est assez insolite. Voici ce qu'il en est.

L'œuvre de la startup allemande Dynamic Drives Giessen

Conçu et produit par la petite entreprise allemande Dynamic Drives Giessen, l'Intelectra est un moyen de transport atypique. Imaginez le fait de pouvoir vous déplacer dans les rues au guidon d'un petit chariot. Par contre, pour le conduire, il ne faut pas le tirer mais pédaler.

C'est ainsi que fonctionne le drôle de vélo cargo électrique dénommé Intelectra. On peut véritablement le considérer comme un moyen de transport roulant difficilement identifiable. Heureusement, il est doté de quatre roues. Ce qui facilite ses déplacements.

Sinon, concrètement, ce véhicule pèse au total 122 kg et peut transporter une charge maximale de 450 kg. Pour le conduire, le cycliste se met sur la selle et pédale comme s'il était sur un pédalo. Le guidon et les pédales sont devant lui et les charges à l'arrière. Simple non ?

Un vélo cargo pourvu d'une assistance électrique plutôt musclée

Pour mieux comprendre comment se vélo cargo peut tracter 450 kg dans sa remorque arrière, il faut savoir que ce n'est pas seulement la force de pédalage qui fait tourner les quatre roues. Non, cette énergie est convertie par un générateur pour dégager jusqu'à 250 watts. Et cela recharge la batterie de 1400 Wh de l'engin. Les moteurs de 125 W positionnés sur les moyeux du train arrière sont alors alimentés. Et ce sont eux qui permettent en fait au conducteur de ne pas se fatiguer.

Ce chef d'œuvre technologique peut alors non seulement transporter vos courses ou votre famille. Il suffit de placer des sièges dans la remorque. Et en cas d'intempéries, une canopy peut même être installée et elle couvre également le conducteur. Astucieux n'est-ce pas ?

Un vélo cargo portant 450 kg ayant une bonne autonomie

L'intelectra peut parcourir jusqu'à 93 kilomètres sans faillir. C'est l'autonomie qu'on lui attribue. Par contre, ce critère peut être augmenté vu qu'en plus du pédalage, le freinage permet également de recharger la batterie. Ce qui donne plus d'endurance à l'engin.

Par la suite, son constructeur dit aussi que ce véhicule n'a pas vraiment besoin de maintenance. En effet, ce vélo cargo électrique tirant 450 kg est dépourvu de chaîne, de courroie ou de système de transmission. Ce qui réduit considérablement son usure au fil des usages. Selon la description du produit, il peut donc rouler sur environ 30 000 kilomètres sans entretien.

Un moyen de transport utile pour les entreprises

L'intelectra pourrait donc devenir le futur camion de livraison des entreprises qui voudraient se mettre au vert. Il peut emprunter des voies beaucoup plus étroites si nécessaire. Sinon, en matière de vitesse, il respecte la norme de 25 km/h.

Ce nouveau produit devrait être disponible sur le marché cet automne et son prix de base serait de 9 250 euros. Bien entendu, ce tarif ne comprend pas le prix des batteries et d'éventuelles options comme la banquette pour emporter des passagers ou du canopy. Mais il faut prévoir suffisamment de fonds pour la panoplie complète.

