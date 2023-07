Vector-ST : la moto électrique qui est prête en 30 secondes chrono !

Les étudiants de l’Electric Superbike Twente ont présenté le 11 juillet 2023 une moto électrique, baptisée Vector-ST. Elle se distingue de ses prédécesseurs par son moteur, doté d’un système de remplacement de batterie.

Les étudiants, qui viennent de Saxion et de l’Université de Twente, rayonnent de fierté devant leur monstre de course rouge pompier. Rouge vif, elle semble rapide comme l’éclair. Ils ont travaillé sur son moteur. Pour le non-initié, il ne diffère peut-être pas beaucoup de son prédécesseur. Mais Electric Superbike Twente a effectivement franchi des étapes importantes dans le développement du moteur batterie.

Une moto de course électrique de nouvelle génération

L’équipe d’étudiants de l’Electric Superbike Twente a dévoilé la Vector-ST, une moto de course électrique inédite. En partenariat avec les étudiants de Saxion, l’équipe a conçu le moteur de cette dernière depuis le mois de septembre 2022. Ce moteur comprend un système permettant de remplacer la batterie.

Les étudiants eux-mêmes le qualifient de révolutionnaire. Grâce à ce système, il faut simplement 30 secondes pour retirer la batterie et la remplacer. « L’autonomie ne constitue donc plus un obstacle à la course électrique.

Un certain nombre de changements ont été apportés lors de la mise en œuvre de ce système de remplacement. Alors que la batterie a toujours été entièrement fixée au cadre, cette fois-ci, la structure a été modifiée. De plus, le design, les dimensions et la puissance de la batterie ont été modifiés de manière significative, ce qui a permis d’alléger la moto électrique Vector-ST. Cette réduction passe à 35 kg comparée à son prédécesseur, dont le poids total s’élevait à 220 kg. De ce fait, la moto est beaucoup plus facile à manier.

Une moto électrique née d’une étroite collaboration

L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec différents partenaires, comme Ten Kate Racing, pour optimiser le potentiel technologique du moteur. Chaque pièce, ou presque, a été conçue par l’équipe. Cela garantit des performances exceptionnelles lors des courses et permet à l’équipe de comprendre pleinement les capacités de la Vector-ST.

L’objectif de l’équipe est de réaliser la cinquième moto de course, en travaillant avec différents partenaires pour tirer le meilleur parti de toutes les techniques. Le moteur de course complet sera présenté en juillet. La septième équipe Electric Superbike Twente prépare ensuite la moto pour la saison de course. Tout cela dans le but de préserver la course pour les générations futures.