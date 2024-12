Une autre marque en faillite : la crise du vélo électrique frappe fort !

La crise du vélo électrique n’épargne pas les fabricants, et l’histoire d’Advanced Bikes GmbH en est un exemple frappant. Fondée en 2011, l’entreprise allemande avait rapidement conquis le marché et a doublé ses ventes chaque année. Aujourd’hui, à cause de la chute des ventes, notamment en Allemagne, elle fait face à la faillite.

La crise du vélo électrique, un défi pour ses investissements

L’essor fulgurant d’Advanced Bikes GmbH semblait être un modèle de réussite dans l’industrie du vélo électrique. Pour soutenir son développement, l’entreprise a misé sur une usine moderne en Allemagne, capable de produire 100 000 vélos en une année. Effectivement, en 2023, la marque avait investi massivement dans cette firme à Rieste. Son objectif était de relocaliser sa production.

Malheureusement, une crise de grande ampleur qui touche tout le marché du vélo électrique depuis deux ans a balayé l’optimisme initial. L’Allemagne était traditionnellement un marché clé. Pourtant, le pays a vu ses ventes s’effondrer, ce qui a entraîné une accumulation de stocks invendus. Ce déclin généralisé a fragilisé Advanced Bikes ainsi que d’autres acteurs majeurs de l’industrie comme Pon.Bike. L’entreprise se retrouve donc dans l’incapacité de faire face à son endettement.

Redémarrage possible grâce à un soutien stratégique

Malgré cette crise qui touche le domaine des vélos électriques, la faillite ne marque pas forcément la fin d’Advanced Bikes. Ronald Breeman, dirigeant de l’importateur néerlandais Ebike Factory, s’est exprimé sur le sujet. Selon lui, l’usine pourrait bien redémarrer si on retrouve un terrain d’entente avec les créanciers.

Vraisemblablement, les bons résultats de la marque sur les marchés belge et néerlandais laissent entrevoir des perspectives favorables. De plus, l’importateur a pris la décision de garantir les vélos en circulation. Cette mesure vise à maintenir la confiance des consommateurs. La relance d’Advanced Bikes semble donc envisageable, même si le chemin reste semé d’embûches.

