Un projet révolutionnaire : ce cockpit vélo financé sur Onlyfans !

Avez-vous entendu parler du cockpit vélo financé sur OnlyFans ? Oui, vous avez bien lu : un compte de contenu adulte sert effectivement à financer le développement de cet équipement aussi novateur que les clignotants de SideLights. Ce concept aussi audacieux qu’inattendu suscite déjà l’intérêt de nombreux passionnés de technologie et de cyclisme.

Le Flitedeck, un cockpit intelligent au service de la performance

Ce cockpit vélo qu’on a trouvé sur OnlyFans regroupe toutes les fonctions nécessaires à un cycliste dans un cintre connecté. Baptisé Flitedeck, il intègre des écrans tactiles et des capteurs pour afficher des informations de performance. Citons notamment la cadence, la vitesse ainsi que la fréquence cardiaque. Il offre également une navigation GPS et une détection des obstacles grâce à des radars. L’ensemble est centralisé dans un cintre en carbone, épuré et aérodynamique, qui réduit la prise au vent.

Le design innovant de ce cockpit financé sur OnlyFans permet de simplifier l’équipement du vélo. Il maintient en même temps une expérience de conduite optimale. L’affichage clair et intuitif est utilisable, même en mouvement, sans gêner le cycliste. Le Flitedeck se positionne donc comme un cockpit vélo high-tech pensé pour les passionnés de performance.

OnlyFans et Instagram financent ce cockpit vélo !

Ce projet bénéficie d’un financement aussi surprenant que créatif. Il s’effectue via une campagne sur OnlyFans. En publiant du contenu exclusif, habituellement suggestif, les fondateurs de Flite ont pu générer les fonds nécessaires. Ces derniers ont ensuite servi à faire avancer le développement de leur invention. Cette approche originale leur permet de rester indépendants et de cultiver une communauté fidèle.

Parallèlement au financement du cockpit vélo sur OnlyFans, Flite utilise Instagram pour promouvoir ses prototypes. Cette initiative permet à la marque d’atteindre un public plus large, notamment les amateurs de vélos électriques ou non. Grâce à ce mélange de contenu visuel et de financement alternatif, le projet gagne en visibilité et suscite l’engouement des amateurs de nouvelles technologies. Une stratégie audacieuse qui permet à Flite de se faire un nom dans un secteur compétitif.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn