Au terme de The Last of US saison 2, clap de fin pour Ellie, un nouveau livre s’ouvre sur la saga

Certains diront que la fin de la saison 2 de The Last of Us clos bien la série. Les détracteurs d’Ellie incarné par Bella Ramsey seront même ravis de voir la déchéance de ce personnage qui après ses nombreux combats, se révèle bien impuissante face à la situation dans laquelle le monde se trouve.

Alors que la mort de Joël l’impacte encore et que la naissance de son enfant l’inquiète, sa grande incertitude va la mener à sa perte. Voici plus en détail comment la fin de cette saison se déroule.

Que passe-t-il dans le dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us ?

Dans l’épisode 7, l’histoire de la série se poursuit enfin après les flashbacks émotionnels du sixième épisode. Ellie (Bella Ramsey) est toujours en quête de vengeance contre ceux qui ont tué Joël (Pedro Pascal).

Mais en revenant en arrière, le public sait maintenant pourquoi elle tient tant à ce personnage en ayant appris tous ses secrets. Déterminée à traquer Abby (Kaitlyn Dever) elle reste donc sur le qui vive, malgré le développement de sa relation amoureuse avec Dina.

Une suite de décisions qui mèneront l’héroïne à son objectif …

En effet, rappelez-vous la fameuse phrase qu’elle énonce dans l’épisode 4 quand elle apprend que Dina est enceinte. La perspective de devenir parent est belle, mais la situation des protagonistes est au plus mal dans la saison 2 de The Last of Us.

Traqués de toute part par les infectés et les groupes de survivants cherchant à s’accaparer le pouvoir les uns sur les autres, c’est un véritable chaos. Mais en guise de phares, Ellie peut encore compter sur Jesse (Young Mazino) et Tommy (Gabriel Luna) pour l’épauler. Quant à Dina, elle est blessée à la jambe et peut difficilement se déplacer.

Par contre, son égoïsme va les mener à travers différentes péripéties. Avec Jesse, elle n’a pas pu sauver un jeune séraphin des WLF. Elle a failli mourir dans une grosse tempête sur l’eau sans compter le fait qu’elle allait littéralement être pendue sur une île peuplée de séraphins.

… mais cela va lui coûter cher

Ensuite, sans pour autant vous spoiler chaque détails de l’histoire de cet épisode, passons directement au moment où Ellie a retrouvé la trace des ses ennemis. Il s’agit d’Owen (Spencer Lord) et de Mel (Ariela Barer).

Ayant surpris leur conversation, elle est alors prête à tout pour leur soutirer l’information de la localisation d’Abby. Mais les choses dérapent quand elle leur tire dessus et les tue tous les deux alors que Mel est enceinte.

Ce qui est le plus choquant dans cette scène, c’est l’incapacité d’Ellie d’inciser Mel à sa demande pour faire sortir le bébé avant que la maman ne meurt complètement. C’est à partir de ce moment que tout s’accélère dans la saison 2 de The Last of Us.

Un face à face décisif

Sortie de là, les sentiments de l’héroïne sur ses actes récents sont mitigés. Or, il faut qu’ils avancent. Discutant avec Jesse et Tommy dans un théâtre avant leur départ de Seattle vers Jackson, ils font leur mea culpa. Mais alors que Tommy fait ses bagages seul, il est pris en otage. Et quand Ellie et Jesse débarque dans la pièce, on entend un coup partir rapidement. Jesse est à terre, mort.

C’est Abby qui a tiré. Finalement, les deux ennemies jurées se retrouvent confrontées l’une avec l’autre avec une arme à la main. Et quand un second coup de feu retentit, on sait pas qui a été touché Ellie ou Abby ?

Disponible en streaming sur Max, The Last of Us saison 2 est donc désormais fini. Si vous n’avez pas encore regardé le second volet de cette série, là, elle est complète. Vous pouvez sortir le popcorn pour une soirée visionnage bien remplie.

