Test de l’Engwe P20 : Un vélo électrique qui vaut le coup ?

Le marché des vélos électriques pliants est en pleine effervescence, avec des modèles qui deviennent de plus en plus raffinés et abordables. Parmi eux, l'Engwe P20 attire particulièrement l'attention, promettant un excellent rapport qualité-prix.

Engwe, une marque chinoise déjà appréciée pour ses VAE performants, nous propose ici un modèle pliant qui allie praticité et modernité. Avec sa batterie amovible, ses clignotants intégrés et son design compact, le P20 semble être une option idéale pour les citadins en quête d'efficacité. Mais la question reste : ce vélo électrique est-il à la hauteur de ses promesses ? Dans cet article, nous allons explorer ensemble les points forts et les éventuels défauts de l'Engwe P20 pour voir s'il mérite vraiment d'être sur votre radar.

Caractéristiques techniques

Dimensions plié : 10 x 42 x 62 cm

: 10 x 42 x 62 cm Dimensions déplié : 158 x 21,5 x 113 cm

: 158 x 21,5 x 113 cm Poids : 18,5 kg

: 18,5 kg Autonomie maximale annoncée : 100 km

: 100 km Temps de charge : 5 à 6 heures

: 5 à 6 heures Capacité de la batterie : 36v 9.6Ah (lithium-ion)

: 36v 9.6Ah (lithium-ion) Puissance du moteur : 250 W

: 250 W Système de freinage : Disques hydrauliques

: Disques hydrauliques Vitesse maximale : 25 km/h

: 25 km/h Charge maximale supportée : 120 kg

: 120 kg Indice de protection : IPX6

Test de l'Engwe P20 : Design et confort d'utilisation

L'Engwe P20 ne manque pas de charme avec son design soigné qui saura séduire les citadins à la recherche d'un vélo électrique stylé. Ses roues de 20 pouces, équipées de pneus anti-crevaison, et ses freins hydrauliques assurent non seulement une allure moderne, mais aussi une sécurité appréciable. De plus, nous avons particulièrement aimé les petites touches comme les soudures invisibles, les clignotants arrière intégrés et l'éclairage avant bien pensé. Par ailleurs, la batterie, astucieusement cachée derrière le tube de selle, ajoute une note d'élégance tout en restant fonctionnelle. Et avec ses 18 kg, l'Engwe P20 reste relativement portable, même si le trimballer régulièrement pourrait devenir un peu fatigant.

Côté confort, il y a quelques points à noter. En effet, l'absence de suspension à l'avant et de tige de selle amortissante signifie que les routes pavées ou accidentées se feront ressentir. Cependant, la position de conduite, droite et ajustable, combinée à des poignées ergonomiques, rend les trajets agréables. En outre, le moteur arrière de 42 Nm, associé à une courroie monovitesse, offre une expérience de pédalage fluide, même si elle reste assez basique. Ainsi, l'Engwe P20 est parfait pour des balades urbaines courtes où style et praticité sont de mise. Quelques ajustements pourraient améliorer le confort pour les plus longues distances.

Test de l'Engwe P20 : Fonctionnalités et ergonomie

Les fonctionnalités de l'Engwe P20 sont bien pensées, parfaites pour les trajets en ville. Ce vélo électrique pliable est notamment équipé de freins à disques hydrauliques de 160 mm qui inspirent confiance. Présents à l'avant et à l'arrière, ceux-ci offrent une puissance de freinage fiable. De plus, le moteur de 250 W délivre un couple de 42 Nm, suffisant pour atteindre une vitesse maximale 25 km/h, en conformité avec les normes françaises. Bien qu'assez standard, il fonctionne en tandem avec un capteur de couple et une courroie, garantissant un pédalage fluide et sans à-coups. Installé à l'arrière du vélo, il évite les désagréments d'une chaîne classique.

Concernant l'ergonomie, l'Engwe P20 a été conçu pour rendre chaque trajet aussi agréable que possible. Le guidon droit de 63 cm assure une prise en main stable. Quant aux poignées ergonomiques et aux leviers de freins hydrauliques, ils permettent un contrôle précis et confortable. À gauche du guidon, on trouve un contrôleur monochrome qui affiche toutes les informations essentielles, comme la vitesse, la batterie restante et les niveaux d'assistance. Et l'éclairage LED intégré à l'avant, couplé aux clignotants arrière, assure une bonne visibilité, même en conditions de faible luminosité. La sonnette et la manette d'accélération sont facilement accessibles. Cependant, le porte-bagages arrière est un peu limité au niveau pratique. Malgré ce petit défaut, l'Engwe P20 reste un vélo à assistance électrique bien pensé pour les déplacements urbains.

Test de l'Engwe P20 : Performance et autonomie

L'Engwe P20 offre une performance correcte, mais avec quelques limites qui méritent d'être soulignées. Son moteur arrière de 250 W, bien que modeste, est capable de fournir un couple de 42 Nm, suffisant pour atteindre les 25 km/h réglementaires. Cependant, le capteur de couple du vélo présente un léger décalage dans l'assistance au pédalage, ce qui peut rendre les démarrages, surtout en côte, un peu laborieux. Ce manque de réactivité peut frustrer les cyclistes qui cherchent une accélération plus fluide.

Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie amovible de 346 Wh permet d'atteindre environ 52 km en mode assistance modérée. C'est une performance respectable pour un vélo de cette gamme. Toutefois, il faut prévoir un temps de recharge d'un peu plus de cinq heures. Cependant, l'utilisation intensive de la manette d'accélération peut réduire considérablement cette durée de vie de la batterie.

En dépit de son poids de 18,5 kg, l'Engwe P20 se montre stable et rassurant sur la route. Les freins à disque hydrauliques, bien que non marqués, sont efficaces et contribuent à une expérience de conduite sécurisée. Néanmoins, le vélo montre ses limites sur les pentes plus raides et lors des trajets à pleine vitesse, où le confort peut en pâtir. Malgré ces défauts, le P20 reste une option intéressante pour les trajets urbains à un prix abordable.

Test de l'Engwe P20 : Rapport qualité-prix

Le test de l'Engwe P20 montre que ce vélo électrique offre un très bon rapport qualité-prix, pour environ 1 000 euros. Avec un pliage en 10 secondes, il se démarque grâce à son moteur à courroie et son capteur de couple, supprimant ainsi les chaînes graisseuses et réduisant la maintenance. De plus, ses freins à disque hydrauliques assurent un arrêt en douceur, et son design élégant le rend facilement transportable. Pour sa gamme de prix, l'Engwe P20 présente des caractéristiques séduisantes, malgré quelques défauts mineurs. Il reste un excellent choix pour ceux qui cherchent un vélo électrique pliable et abordable pour leurs déplacements multimodaux.

