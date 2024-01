[BON PLAN] – Saisissez le Sony Alpha 7R III à moitié prix

Plongez dans l’univers de la photographie haute résolution et de la performance exceptionnelle avec le Sony Alpha 7R III. Cet appareil offre une résolution de 42,4 mégapixels, une mise au point automatique ultrarapide et une stabilisation d’image avancée. Il redéfinit les normes de l’imagerie professionnelle. Et bonne nouvelle ! Profitez d’une promotion exceptionnelle avec une réduction de 50%.

Profitez de l’offre exclusive

Découvrez la photographie à un niveau supérieur avec le Sony Alpha 7R III, désormais disponibles à un prix incroyable de seulement 1 479,99 euros, soit une réduction massive de 50% sur son prix initial de 2 999,00 euros. Ne laissez pas passer cette chance de posséder un appareil photo de haute qualité à un prix avantageux.

Utiliser un code promo

Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. En utilisant le code promotionnel MP6100 lors de votre commande, bénéficiez également d’une remise supplémentaire de 6 euros. Cette offre exclusive rend l’acquisition de cet appareil photo professionnel à la pointe de la technologie plus accessible que jamais.

Livraison gratuite

Pour couronner cette offre déjà exceptionnelle, la livraison est gratuite entre le 19 et le 22 janvier. Profitez de cette opportunité limitée pour vous procurer le Sony Alpha 7R III, un compagnon puissant pour capturer des moments uniques avec une clarté exceptionnelle. Commandez dès maintenant et commencez à explorer de nouvelles perspectives photographiques avec le Sony Alpha 7R III.

Les performances de Sony Alpha 7R III

Découvrez une nouvelle dimension de la photographie avec le Sony Alpha 7R III. Doté d’un capteur d’image de 42,4 mégapixels et d’un processeur d’image amélioré, cet appareil offre une imagerie d’une clarté exceptionnelle. Ces composants permettent de capturer chaque détail avec une netteté incomparable. Sa conception compacte et robuste garantit une performance fiable dans toutes les situations.

Capture précise et rapide

Le Sony Alpha 7R III va au-delà des attentes en matière de rapidité de mise au point automatique. Avec 399 points de mise au point automatique à détection de phase et 425 points de détection de contraste, cet appareil offre une précision inégalée même lors de prises de vue continues à une vitesse impressionnante de 10 images par seconde. Capturez jusqu’à 76 images RAW compressées ou JPEG en mode rafale.

Mise au point automatique évoluée

Le Sony Alpha 7R III excelle également dans la mise au point automatique. Son système avancé de mise au point automatique Eye AF suit le sujet avec une précision remarquable, même en mouvement ou dans des conditions de faible luminosité. Les performances de mise au point automatique sont améliorées.

Stabilité et connectivité

La stabilisation d’image en 5 axes intégrée garantit toutefois des prises de vue nettes, même en mouvement. De plus, la connectivité avancée avec le port USB Type C et les bornes sync simplifie votre flux de travail professionnel. Cela vous permet de connecter l’appareil directement à des périphériques externes.