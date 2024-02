Smartphones, vêtements et autres objets connectés : quand la technologie vous aide à prévenir le mal de dos

D’après un sondage fait par OpinionWay, neuf français sur dix ont déjà été touchés par le mal de dos. Plus effrayant encore, 25 % des personnes sondées affirment avoir fait face à un arrêt de travail en raison de ce problème (1). Malgré les différentes campagnes d’approches pour combattre ce mal à l’échelle nationale, les Français continuent d’en souffrir. Mais depuis peu, le domaine de la médecine profite de plus en plus des atouts de la technologie et des dernières innovations. Face au mal de dos, quelques nouvelles technologies permettent effectivement une meilleure prévention. Tour d’horizon sur la contribution du progrès au quotidien contre les douleurs sourdes et pénétrantes des maux de dos.

Un vêtement connecté pour anticiper le mal de dos : SMD Teach Wear

En 2024, les maux de dos deviennent effectivement un problème récurrent. Selon Ouest France, 84 % des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà fait l’expérience de douleurs chroniques au niveau du dos. Ce chiffre très élevé s’explique surtout par le temps que les jeunes passent en étant avachis devant leur pc (2). Dévoilé à la VivaTech en 2019, le SMD Teach Wear propose à ces jeunes, mais aussi aux plus âgés, de prévenir du mal de dos et des troubles musculo-squelettiques en rectifiant leur posture. Il s’agit d’un vêtement connecté qui récupère des données en temps réel.

Teach Wear, l’entreprise derrière cette innovation, s’engage à soutenir les hôpitaux en leur permettant de suivre à distance des patients grâce à ses équipements futuristes. Lorsque le patient ressent une certaine douleur au niveau de son dos, le SMD Teach Wear envoie immédiatement des données au docteur. De cette manière, le médecin sera en mesure de conseiller son patient à distance sur les mouvements et les gestes à préconiser ou à éviter. Le vêtement dispose aussi d’une application, à installer sur votre smartphone par exemple, qui permet de consulter vous-même l’endroit et la cause de la douleur.

UpRight, Lumo Lift, Prana… ces objets connectés qui vous évitent le mal de dos

Outre les vêtements intelligents, il existe aussi de nombreux autres objets connectés qui vous aident à mieux vous tenir pour éviter un mal de dos chronique. D’après l’INRS, 2 Travailleurs sur 3 s’exposent à des risques élevés de lombalgies à cause du sédentarisme (3). Conscient de ce chiffre, UpRight propose donc à ses utilisateurs de rectifier régulièrement leur posture en bureau et de se mouvoir fréquemment. Il s’agit d’un petit dispositif à placer dans le dos et qui vibre en cas de posture à risque. À la fin de chaque journée, ou à la consultation, UpRight propose aussi une application qui permet de vérifier des statistiques sur la posture et des exercices pour renforcer les lombaires.

Dans le même principe, certaines innovations proposent des fonctions en plus. Grâce à Lumo Lift, il vous est possible de rectifier votre posture, tout en comptant les pas que vous avez effectués durant la journée. En prime, cet appareil très discret vous permet aussi de vous fixer des objectifs et de suivre votre parcours sur une application installée sur votre smartphone ou sur votre smartwatch. Et dans la lignée des appareils les plus spécifiques face aux problèmes de posture, on retrouve aussi Prana. Ce petit disque de quelques centimètres de diamètre qui se place sur votre ceinture vous aide à détecter plus facilement les mauvaises postures, à suivre des exercices et des jeux pour vous motiver à bouger.

Durant l’année 2020, 444,7 millions de bracelets connectés ont été écoulés sur le marché international, ce qui témoigne de leur forte popularité. Et avec le progrès, ces appareils proposent aujourd’hui davantage d’options et de fonctions. Ce n’est pas étonnant donc de voir des appareils tels que le Zikto Arki, un bracelet discret, mais à la fois élégant, qui se spécialise dans l’analyse des postures et de l’origine des déséquilibres du corps. L’utilisateur de cet appareil recevra aussi des conseils lui permettant d’améliorer sa posture lorsqu’il marche ou lorsqu’il est assis.

Si vous avez remarqué, la majorité de ces appareils et gadgets fonctionne en étant connectée à des appareils tels que des smartwatches. Bien que ces appareils ne disposent pas (encore) véritablement de fonctions en relation avec les problèmes de posture et de dos, ils restent toutefois très pratiques face à ces problèmes. En effet, les montres intelligentes peuvent se connecter à des gadgets tels que Lumo Lift, Prana ou encore le SMD Teach Wear, pour vous permettre de prendre en main la santé de votre dos. Mais attention, l’usage de ces appareils technologiques ne substitue en aucun cas les services d’un professionnel de la santé. Malgré l’adoption de l’un de ces appareils, il est conseillé de consulter un ostéopathe au moins deux fois par an pour éviter les épisodes de mal de dos et conserver le confort physique.