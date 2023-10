Seigneur des Anneaux : Cet acteur favori des fans revient dans Retour à la Moria

Dans une semaine seulement, les fans de Tolkien auront le plaisir de voir John Rhys-Davies. En effet Gimli, de son rôle emblématique, retrouvera la Terre du Milieu dans « Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria ». L’acteur prêtera à nouveau sa voix au héros nain de ce prochain jeu de survie en coopération.

Un aperçu nostalgique

Ce retour tant attendu offre aux fans la possibilité de revoir Gimli dans ce nouveau jeu des Seigneur des Anneaux. Ses célèbres « r » bien prononcés et son expérience vont raviver la nostalgie et susciter immédiatement le désir de voir Legolas aux côtés de son ami.

Effectivement, ensemble, ils triomphent des orcs au combat. D’ailleurs, l’émotion de retrouver ces personnages légendaires prend vie à travers ce jeu. On peut dire qu’il transporte les joueurs dans un univers qu’ils chérissent depuis longtemps.

Une quatrième ère de la Terre du Milieu

Annoncé l’année dernière, ce jeu transporte les joueurs à la Quatrième ère de la Terre du Milieu. Cela se situe au-delà des récits familiers des livres de Tolkien. Dans ce « Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria », les joueurs répondent à l’appel de Lord Gimli Barbe-de-Fer.

Ils se rassemblent en tant que compagnie de Nains. Leur mission est claire : récupérer les trésors perdus de la Moria. En outre, il s’agit de la patrie naine connue sous le nom de Khazad-dûm ou Dwarrowdelf. C’est un périple dans les profondeurs, où l’histoire et l’aventure se mêlent de manière inoubliable.

Authenticité et fidélité à l’héritage de Tolkien

L’équipe talentueuse, avec Gimli, derrière « Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria » comprend l’importance de l’authenticité. Ils assurent aux fans que l’expérience restera fidèle au canon établi par Tolkien.

Ainsi, ils éviteront de réveiller un balrog rebelle à travers des ajouts excessifs ou inappropriés. Malgré leur désir de créer une expérience exceptionnelle, les développeurs restent respectueux de l’histoire. En effet, ils se souviennent du sort de Durin’s Bane sous l’intelligence de Gandalf.

La date de sortie est fixée au 24 octobre sur PC via Epic. Cela promet un retour tant espéré aux aventures épiques de la Terre du Milieu. De plus, le jeu arrivera sur PlayStation à une date non spécifiée, élargissant ainsi le public de cette expérience immersive.

Les joueurs sur console pourront également plonger dans les mystères de la Moria. Cela enrichira ainsi l’expérience de tous les fans de Gimli et du Seigneur des Anneaux.