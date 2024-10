Scandale monumental : Amnesty International expose des violations des droits humains dans l’industrie des voitures électriques !

L’industrie automobile électrique traverse une transformation rapide. Par contre, les questions de droits humains dans la chaîne logistique des batteries ternissent ce progrès. Le dernier rapport de l’ONG Amnesty International expose les lacunes des constructeurs de voitures électriques sur ce front. Il met en lumière un manque d’efforts pour garantir le respect de ces droits dans l’extraction des matériaux.

Que dit Amnesty International sur les marques de voitures électriques ?

L’ONG a analysé 13 grandes entreprises du secteur électrique et l’étude a révélé des scores globalement faibles. Parmi les mieux notées, on retrouve la marque Mercedes-Benz et la célèbre Tesla. La première a obtenu 51 points sur 90 et la deuxième 49 points sur 90. Malgré ces bons résultats, ces marques n’ont pas su démontrer une chaîne d’approvisionnement pleinement respectueuse des droits humains.

En bas de l’échelle dans cette enquête d’Amnesty International se trouvent des fabricants de voitures électriques comme le chinois BYD (11 points) et Mitsubishi (13 points). Leurs résultats montrent un manque flagrant de prise en compte des droits des travailleurs. Ces marques négligeraient également les communautés locales touchées par l’extraction de matériaux comme le cobalt ou le lithium.

Le rapport d’Amnesty International dévoile néanmoins une différence entre les concepteurs de voitures électriques. Les marques européennes seraient plus performantes que leurs homologues américaines. Nous devons cela en partie à une réglementation plus stricte en Europe.

Une extraction de matériaux problématique

Le rapport critique fortement la non-prise de mesures pour éviter les abus liés à l’extraction de matériaux essentiels. L’ONG met en avant des risques d’expulsion de communautés autochtones. Elle met également en évidence les conditions d’emploi dangereuses dans des zones minières.

Par ailleurs, Amnesty International pointe du doigt l’extraction du lithium en Amérique latine par les fabricants de voitures électriques. Elle met notamment l’accent sur son impact sur les ressources en eau des régions rurales. Certes, certains constructeurs comme le français Renault ou l’américain Ford font des efforts pour améliorer leurs pratiques. Je pense en revanche que l’industrie doit encore faire de grands progrès pour une électrification respectueuse des droits humains et de l’environnement.

