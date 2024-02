[BON PLAN] – Une remise de 8% sur le disque dur portable Extreme PRO 4 To de SanDisk

Optimisez vos créations avec le SanDisk Extreme PRO 4 To, un SSD portable alliant performances exceptionnelles et robustesse. Profitez dès maintenant d’une offre exclusive, avec 8% de réduction et des facilités de paiement attractives pour débloquer tout votre potentiel créatif.

Stockage professionnel à prix réduit!

Profitez d’une réduction exclusive de 8% sur le SanDisk 4 To Extreme PRO. Conçu par la marque de prédilection des photographes professionnels, ce SSD offre un espace de stockage professionnel à un prix exceptionnel!

Détails de la promotion

Le prix du SanDisk Extreme PRO 4 To est à seulement 313,20 euros au lieu de 339,99 euros. De plus, facilitez votre achat avec l’option de paiement en 4 fois, à seulement 78,30 euros par versement. Débloquez de nouvelles possibilités créatives avec ce disque, la quintessence du stockage portable performant et fiable. Exactement, saisissez cette promotion exceptionnelle sans attendre.

Les détails techniques de SanDisk Extreme Pro SSD

Des performances extraordinaires

Le SanDisk Extreme PRO 4 To est bien plus qu’un simple SSD portable. Avec des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre 2000 Mo/s, il offre des performances NVMe exceptionnelles. Les photographes professionnels font confiance à SanDisk. Ce SSD est vraiment conçu pour répondre aux exigences des tâches les plus complexes.

Rapidité et fiabilité inégalées

Gagnez du temps lors du stockage et du transfert de données grâce à un boîtier en aluminium forgé qui agit comme un dissipateur thermique. Ce boîtier assure des vitesses élevées en continu. Le SanDisk 4 To Extreme PRO vous permet de travailler plus rapidement et plus longtemps, sans compromis sur la fiabilité.

Robuste, fiable, prêt pour l’aventure

Avec une garantie limitée de 5 ans, une protection contre les chutes jusqu’à deux mètres, une résistance à l’eau et à la poussière et un mousqueton pratique, ce SSD est prêt à vous suivre partout. Voyagez l’esprit tranquille parce que vos données sont en sécurité.

Sécurité renforcée pour vos données sensibles

La protection par mot de passe intégrée avec chiffrement matériel AES 256 bits assure la confidentialité de vos données privées. Stockez et transportez en toute confiance. C’est certain, vos informations sont en sécurité.