Réservations ouvertes pour la première moto électrique Harley Davidson ! 

LiveWire, la branche électrique de Harley Davidson, a annoncé la date d’ouverture des réservations pour sa moto électrique S2 Del Mar. Les clients européens pourront la réserver à partir du 27 avril, sachant qu’il n’y aura que 100 unités disponibles.

LiveWire reste discret sur les détails techniques de sa moto électrique S2 Del Mar. Elle se contente d’indiquer que « les performances et les spécifications complètes du produit seront annoncées en juin, ainsi qu’un calendrier d’événements et de démonstrations ». En revanche, elle donne plus de détails sur le lancement du modèle en Europe. Découvrez le calendrier de réservation de cette nouvelle moto électrique d’ Harley Davidson en Europe.

La réservation de la moto électrique S2 Del Mar en Europe débutera le 27 avril 2023

LiveWire a annoncé mi-mars le lancement de sa moto électrique One en Europe. Les toutes premières livraisons de ce roadster électrique sont annoncées fin avril. Une autre moto électrique LiveWire fait également partie des très attendues des motards européens : la S2 Del Mar. Bonne nouvelle, voici venu le jour que nous attendions depuis longtemps. La marque 100% électrique de Harley Davidson précise la date de réservation et le prix de cette moto pour l’Europe.

À partir du jeudi 27 avril à 16 heures, les consommateurs européens pourront réserver la S2 Del Mar Launch Edition. Ils doivent débourser environ 20 200 € TTC avec un dépôt de garantie de 100 €. Il convient également de noter que cette première édition n’est disponible qu’en 100 exemplaires. Elle présente une finition et un dessin de roue exclusifs. Celles-ci seront ornées de graphismes et d’une peinture unique appliqués à la main (en blanc Himalaya) qui nécessitera cinq jours de travail. L’édition de lancement de la S2 Del Mar devrait être disponible en Europe en septembre.

LiveWire indique qu’elle organisera une série d’événements européens pour le lancement de la S2 Del Mar. Cette dernière aura lieu à Londres, Paris et Amsterdam.

Plus encore, il est possible de précommander la moto électrique en trois couleurs différentes, bleu, noir ou gris. Par ailleurs, son assemblage aura lieu dans l’usine la société en Pennsylvanie.

Caractéristiques techniques et performances (préliminaires)

Quant au reste des spécifications du Del Mar, cette moto électrique a une puissance de 81 CV pour un poids de 199 kilos. Ce deux roues électriques devait passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Et ce, avec une autonomie estimée à 161 km en circulation urbaine. Comme LiveWire ne prévoit pas de communiquer les spécifications avant le mois de juin (versions américaine et européenne), il est possible que quelque chose change d’ici là.

Lorsque LiveWire a ouvert les réservations de cette moto électrique dans l’outre-Atlantique, ce fut un succès. En fait, les 100 unités limitées ont été écoulées en 20 minutes, avec un prix de vente de 17 700 dollars.