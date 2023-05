Tubi offre un service de streaming 100 % gratuit et légal avec des milliers de films et séries à la clé. Pour l’instant le service n’est toutefois réservé qu’aux internautes américains. Néanmoins, une astuce permet d’accéder à Tubi depuis la France. Suivez le guide.

L’explosion des plateformes de streaming vidéo a révolutionné la manière dont nous consommons du contenu audiovisuel. Parmi elles, Tubi se démarque par son offre gratuite et en constante évolution. Elle s’adresse à tous ceux qui cherchent une alternative aux offres payantes ou qui souhaitent enrichir leur expérience cinématographique avec une sélection variée de films et de séries gratuites.

Cependant, pour les utilisateurs français, accéder à cette plateforme peut être un véritable casse-tête en raison de son géoblocage. Alors, comment regarder Tubi depuis la France ? Nos réponses.

Comment regarder Tubi depuis la France ? Vous souhaitez contourner les verrouillages géographiques de la plateforme Tubi ? Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé aux États-Unis

Accédez au catalogue de Tubi Essayer NordVPN gratuitement

Tubi : la plateforme de streaming gratuit qui fait sensation

Pouvoir accéder à des milliers de films et de séries TV légalement, sans avoir à vous soucier des frais d’abonnement mensuels ? C’est désormais possible avec Tubi, la plateforme de streaming qui révolutionne l’industrie du divertissement en ligne. Avec une bibliothèque riche et diversifiée, ce service offre une expérience cinématographique inégalée pour tous les fans du septième art.

Avec Tubi, vous pouvez regarder vos contenus préférés à tout moment et en tout lieu, que vous soyez chez vous ou en déplacement.Vous pourrez notamment y trouver des classiques du cinéma mondial tels que Scarface et Les Affranchis, ainsi que des émissions télévisées populaires comme The Walking Dead et American Horror Story.

Outre sa large sélection de films et de séries, Tubi met à la disposition de ses utilisateurs une interface conviviale ainsi qu’une myriade de fonctionnalités très intéressantes. Elle vous permet entre autres de créer une liste personnelle afin d’y ajouter vos films favoris ainsi qu’une option pratique pour reprendre votre lecture exactement là où vous vous étiez arrêté.

Tubi France : Comment ça marche ?

Lancée en 2014 aux États-Unis, Tubi s’est rapidement imposée comme une alternative sérieuse à Netflix ou Amazon Prime Video. Le concept de Tubi est très simple : proposer des contenus gratuits financés par la publicité. En d’autres termes, vous pouvez regarder autant d’épisodes que vous voulez sans jamais sortir votre carte bleue ! Bien sûr, il faudra supporter quelques pubs entre deux épisodes. Toutefois, cela ne devrait pas gâcher votre expérience de visionnage.

Ce modèle économique original a permis au service de proposer un catalogue impressionnant de films et de séries dans tous les genres imaginables : action, comédie romantique, horreur ou encore documentaires. Ainsi, vous trouverez forcément quelque chose à votre goût pour passer une soirée détente devant votre écran.

Et ce n’est pas tout ! Avec plus de 33 millions d’utilisateurs actifs par mois, Tubi est aujourd’hui l’un des leaders incontournables du marché américain.

Profiter de tous les avantages de Tubi depuis la France avec un VPN

Si l’arrivée promise de Tubi en Europe peut faire rêver, pour l’heure le service n’est pas disponible dans l’hexagone. En effet, seuls les internautes américains peuvent accéder à cette plateforme. Ainsi, il faudra vous connecter à un VPN pour le streaming.

En effet, en masquant votre adresse IP et en simulant une connexion depuis les États-Unis, vous pourrez contourner les géorestrictions mises en place par la plateforme. Cependant, il est important de choisir un VPN de qualité pour garantir une expérience de streaming fluide et sans interruption.

En effet, si les VPN gratuits peuvent être tentants, ils sont souvent limités en termes de bande passante et de vitesse de connexion. Ainsi, ils peuvent entraîner des ralentissements et des coupures lors de la lecture des vidéos. De plus, ils peuvent présenter des risques en termes de sécurité et de protection des données personnelles. Ce qui peut compromettre la confidentialité de vos informations en ligne.

Quel VPN choisir pour accéder à Tubi depuis la France ?

Si vous êtes un utilisateur français et que vous souhaitez profiter des nombreux avantages offerts par Tubi, voici notre top 3 des meilleurs VPN pour accéder à cette plateforme.

NordVPN

La solution panaméenne offre une connexion rapide et stable ainsi qu’une sécurité renforcée grâce à des protocoles de cryptage avancés. Elle offre également des fonctionnalités très intéressantes comme des serveurs optimisés pour le streaming, des adresses IP dédiées ainsi qu’une compatibilité avec un large éventail de dispositifs et de systèmes d’exploitation.

Surfshark

Avec des connexions rapides et sécurisées, Surfshark permet de diffuser du contenu en streaming sans interruption. De plus, il dispose de serveurs qui vous permettent de regarder les émissions et les films que vous souhaitez, peu importe où vous êtes dans le monde.

Enfin, le service est facile à utiliser et compatible avec les principaux appareils, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Cyberghost

Cyberghost est un VPN de qualité qui permet d’accéder à la plateforme de streaming Tubi sans aucune restriction géographique. Avec ses serveurs répartis dans plus de 90 pays, il vous permet de masquer votre adresse IP et de naviguer sur internet de manière anonyme. Cette solution dispose également d’une interface simple et conviviale qui facilite sa configuration et son utilisation.