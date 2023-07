Razer présente sa collection de périphériques PUBG

Razer lance sa nouvelle collection de périphériques PUBG. Chaque périphérique de la collection comprend des objets virtuels exclusifs pour le jeu.

Razer – la marque de style de vie leader pour les joueurs – a annoncé une nouvelle gamme de périphériques inspirés du jeu PUBG: Battlegrounds. À noter qu’il s’agit d’un partenariat avec le studio de développement de jeux indépendant et éditeur de jeux, Krafton.

« Razer est ravi de s’associer à Krafton pour cette nouvelle collection », s’enthousiasme Addie Tan, la directrice associée du développement commercial chez Razer. « En alliant notre expertise dans la conception de périphériques gaming avec leur approche innovante dans le développement d’expériences de jeu immersives, il en résulte une superbe nouvelle collection ! Je suis certain qu’elle résonnera chez les joueurs et les fans de la licence à travers le monde ».

La sélection de Razer pour sa gamme de périphériques PUBG

Véritable synergie entre la créativité de Krafton et l’accent que Razer met sur la qualité de ses produits, chaque périphérique a été soigneusement conçu pour améliorer l’immersion du gameplay de PUBG: Battlegrounds.

La collection comprend certains des périphériques préférés des fans de la marque. On retrouve notamment la souris sans fil eSports Razer Viper V2 Pro. Il y a ensuite le clavier optique Razer Huntsman V2 et le casque sans fil multiplateforme Razer Barracuda X. À noter que chacun de ces périphériques a vu son apparence retravaillée de manière unique. Ils arborent les couleurs et d’autres signes emblématiques du jeu.

Le contenu de la collection de périphériques PUBG de Razer :

Razer Viper V2 Pro – PUBG: Battlegrounds Edition : Les joueurs pourront dominer le jeu avec la vitesse et la précision époustouflante du Razer Viper V2 Pro. Un objet virtuel exclusif “ Chapeau Razer ” accompagne la souris pour vous donner du style sur le champ de bataille.

: Les joueurs pourront dominer le jeu avec la vitesse et la précision époustouflante du Razer Viper V2 Pro. Un objet virtuel exclusif “ ” accompagne la souris pour vous donner du style sur le champ de bataille. Razer Huntsman V2 – PUBG: Battlegrounds Edition : Le Razer Huntsman V2 intègre des commutateurs optiques offrant une excellente réactivité pour l’action en jeu. Le clavier comprend un objet virtuel exclusif “ Vest Razer ” pour voler la vedette aux autres joueurs.

: Le Razer Huntsman V2 intègre des commutateurs optiques offrant une excellente réactivité pour l’action en jeu. Le clavier comprend un objet virtuel exclusif “ ” pour voler la vedette aux autres joueurs. Razer Barracuda X – PUBG: Battlegrounds Edition : La polyvalence et la portabilité du Razer Barracuda X aident à garder une longueur d’avance sur les adversaires. Elles permettent de survivre plus facilement dans la zone bleue. Les “Pantalons et chaussures Razer” constituent l’objet virtuel exclusif pour se distinguer pendant les raids.

Razer a sélectionné 3 des périphériques phares pour sa nouvelle collection PUBG

Des contenus exclusifs pour les périphériques personnalisés de Razer

En prime, un contenu de jeu exclusif accompagne chaque périphérique de la nouvelle gamme. Il s’agit de contenus spécialement conçus pour les fans de PUBG: Battlegrounds. Par ailleurs, les joueurs peuvent obtenir des objets virtuels exclusifs avec le code d’activation inclus dans la boîte.

D’autre part, les objets virtuels exclusifs vont permettre aux joueurs de briller sur le champ de bataille avec leur tenue Razer. Rappelons que cette dernière comprend un chapeau, une veste, un pantalon et des chaussures.

Krafton et Razer ont une intention claire en lançant cette nouvelle collection de périphériques PUBG. Celle-ci est de mettre en évidence l’engagement des deux marques à concevoir des produits de haute qualité. Par ailleurs, les produits bénéficient de soins particuliers pour améliorer l’immersion dans le jeu. Ceux-ci boostent également l’esthétique du setup.

Les prix et la disponibilité des périphériques PUBG

La souris Razer Viper V2 Pro – PUBG: Battlegrounds Edition : 219.99 euros

Le clavier Razer Huntsman V2 – PUBG: Battlegrounds Edition : 289.99 euros

Le casque Razer Barracuda X – PUBG: Battlegrounds Edition : 169.99 euros