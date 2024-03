[BON PLAN] – Saisissez la glacière électrique Mobicool à -10%

Préparez-vous pour l'été avec la glacière électrique Mobicool MCF32, votre compagnon de voyage idéal pour garder vos boissons et aliments au frais, où que vous alliez. Profitez dès maintenant de 10% de réduction pour un été rafraîchissant. Ne ratez pas cette occasion d'allier technologie, praticité et économie dans tous vos déplacements estivaux.

Une offre à ne pas rater !

Le soleil brille, les journées s'allongent et les aventures en plein air vous appellent. Quoi de mieux pour accompagner ces moments que la glacière électrique Mobicool MCF32 ? Avec une réduction exceptionnelle de 10%, profitez de la MCF32 pour seulement 294,12 euros au lieu de 327,40 euros TVA incluse.

Cette offre exclusive ne durera pas éternellement ! Donc, c'est le moment idéal pour bénéficier de cette promotion. Ne laissez pas passer cette occasion et préparez-vous à profiter pleinement de vos aventures en plein air.

La Mobicool MCF32, un accessoire incontournable pour votre été

Compagnon idéal des journées ensoleillées

La Mobicool MCF32 n'est pas une glacière ordinaire. Elle a un design élégant en noir laqué et elle s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Compacte avec des dimensions de 65P x 51L x 43H centimètres, elle offre une capacité de 31 litres, idéale pour stocker vos boissons et aliments au frais.

Que vous partiez en camping, en pique-nique, ou que vous ayez simplement besoin d'une source de fraîcheur lors de vos déplacements, cette glacière est votre alliée parfaite.

Technologie de refroidissement avancée

Oubliez les glacières traditionnelles qui peinent à maintenir vos boissons au frais. Grâce à son puissant compresseur, cette glacière atteint rapidement la température souhaitée, réglable de +10 °C à -10 °C. L'éclairage intérieur à LED vous permet d'accéder facilement à vos provisions même dans la pénombre.

Conception pratique et économe en énergie

La MCF32 n'est pas seulement performante, mais elle est aussi conçue pour votre confort. Le couvercle amovible permet un accès facile à vos aliments et boissons, et le compartiment aliments frais séparé garantit une organisation optimale. De plus, le Mobicool MCF32 est économe en énergie, ce qui en fait l'option parfaite pour les longues journées à l'extérieur.

Portabilité et polyvalence

Le design compact et la poignée intégrée de la MCF32 facilitent son transport. Que vous ayez une voiture pleine ou un espace limité, elle s'adapte parfaitement. Utilisez-la dans des espaces confinés comme un convertible ou placez-la aisément dans le coffre de votre voiture, sans compromettre le reste de vos bagages.

