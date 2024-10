Préservez les batteries de votre voiture cet hiver avec le CS ONE

L’hiver approche, et avec lui, des conditions climatiques extrêmes qui peuvent affaiblir les batteries de vos véhicules. CTEK propose une solution innovante avec son chargeur intelligent CS ONE. Il est spécialement conçu pour préserver la longévité des batteries, même par grand froid.

Avec l’arrivée des températures hivernales, les batteries de voiture sont mises à rude épreuve. Le froid ralentit les réactions chimiques internes. Il réduit ainsi la capacité de la batterie et complique les démarrages. Cela peut être aggravé par des trajets courts fréquents, qui empêchent une recharge complète de la batterie. Cela entraine une décharge plus rapide.

La combinaison de ces facteurs rend crucial le fait de prendre des mesures pour protéger la batterie et garantir sa longévité. L’une des solutions les plus efficaces sur le marché est le chargeur intelligent CS ONE de CTEK. Conçu pour optimiser les performances des batteries dans des conditions de froid extrême, il permet de prolonger leur durée de vie et d’assurer des démarrages fiables, même au cœur de l’hiver​.

Le chargeur intelligent CS ONE : une solution adaptée à chaque batterie

CTEK propose avec son chargeur CS ONE une technologie qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque type de batterie. Que votre véhicule soit équipé d’une batterie plomb-acide ou lithium-ion 12V, le CS ONE analyse en temps réel l’état de santé de la batterie et ajuste le programme de charge pour en maximiser les performances. Ce chargeur intelligent ne se contente pas de fournir une simple recharge. Il intègre un capteur de température qui ajuste automatiquement la tension de sortie afin de garantir une charge rapide et sûre, même dans les climats les plus froids. Cette fonctionnalité est essentielle pour éviter les pannes de batterie courantes en hiver, lorsque les conditions climatiques réduisent la capacité de la batterie à fonctionner correctement.

Le CS ONE n’est pas seulement efficace dans la gestion du froid : il a été conçu pour offrir une expérience utilisateur sécurisée et simplifiée. Ses pinces intelligentes, qui ne tiennent pas compte de la polarité, permettent d’éviter les mauvaises connexions. Cela offre une sécurité maximale et une charge sans étincelles. Cela en fait une solution pratique et sans risque pour tout type de véhicule.

Optimiser la santé de vos batteries en hiver

Outre l’utilisation du chargeur CS ONE, certaines bonnes pratiques permettent de garantir le bon état des batteries pendant l’hiver. Parmi elles, le nettoyage régulier des bornes de la batterie pour éviter la corrosion est essentiel. De plus, dans la mesure du possible, il est recommandé de garer son véhicule à l’abri, dans un garage, afin de le protéger du froid extrême.

Il faut aussi limiter les trajets courts, qui ne permettent pas une recharge complète de la batterie, est un autre conseil à suivre. Grâce à ces précautions et au soutien technologique du CS ONE, il est possible de maintenir les batteries en pleine forme tout au long de la saison froide. Vous pouvez ainsi profiter d’un démarrage sans souci​. Avec le CS ONE, CTEK permet de traverser l’hiver en toute tranquillité. Vous veillez ainsi à ce que les batteries de votre véhicule restent opérationnelles, quel que soit le froid ambiant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

