Étonnant ! Ce phare de vélo électrique s’ajuste à chaque virage !

À 450 euros la pièce, il est sûr que le Briq-XL est un phare pour vélo électrique qui coûte cher. Mais son prix est un investissement, car ses capacités sont fabuleuses.

Ce simple accessoire apporte une plus-value, en termes de sécurité, à votre petite reine. Voici de quoi il retourne.

Les caractéristiques du Briq-XL, un exceptionnel phare pour vélo électrique

Extrêmement puissant, le Briq-XL est un phare pour vélo électrique conçu par la société Busch & Müller. Sa puissance lumineuse maximale est de 150 lux. Ce qui fait qu'il est possible de voir une grande partie de la route si vous devez pédaler de nuit.

La consommation de ce phare est de 16 à 60 watts, ce qui est très bas. Ce qui signifie que le Briq-XL est un excellent compagnon pour les cyclistes. Il peut être aisément régler grâce à une application smartphone dédiée à son usage.

Au guidon de votre vélo électrique il peut être paramétré quand vous êtes en ville, sur route ou sur tout-chemin. De cette manière, ce petit élément se comporte différemment en fonction des environnements dans lesquels le conducteur va. Sinon, pour le contrôler manuellement, un interrupteur de commande est fixé sur le guidon. Il permet de basculer d'un mode à l'autre.

Une réussite qui bat son prédécesseur

Le phare Briq-XL possède un prédécesseur, le Leval, vendu chez le même fabricant. Mais celui-ci est plus basique et moins précis. Tout cela parce que l'éclairage adaptatif est uniquement piloté par la force centrifuge en virage. Par contre, ce modèle coûte environ 60 euros.

Si vous êtes à la recherche d'un produit de qualité, il est vrai que le Briq-XL coûte assez cher, mais c'est le prix de la sécurité. Il faut y penser. Lors de sa conception Busch & Müller, entreprise allemande spécialisée dans les éclairages pour vélo électrique l'a très bien calibré.

Un phare très précis

Alors qu'en roulant de nuit sur un vélo électrique ou traditionnel, il est souvent difficile d'aborder les virages, grâce au Briq-XL il est plus facile de voir. En effet, il adapte sa puissance et sa zone d'éclairage en fonction de la trajectoire du cycliste. Au moment de tourner les zones d'ombre dans les virages sont supprimées. Ce qui fait que le conducteur voit très bien ce qui est face à lui et sur ses côtés.

Ce phare est en fait doté d'une technologie adaptative que l'on retrouve habituellement sur les voitures. Mais dans le secteur de la mobilité électrique, c'est une nouveauté. Sans compter le fait que ce phare pour vélos électrique apporte des corrections d'éclairage. Elles sont simultanément horizontales et verticales.

Enfin, cet accessoire de pilotage automatisé permet de contrôler plus facilement l'intensité lumineuse en soirée. Vous n'aurez plus de problème pour vous diriger dans le noir. Et lors du croisement d'autres véhicules, il sera plus de les éviter. Ce qui permet de rester en vie sur les grandes routes où le trafic est intense en soirée, et pour éviter les véhicules circulant en sens inverse.

