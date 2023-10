La première moto retrofitée de Ride Mercury bientôt disponible en précommande

Lancé par l’atelier Motothérapy, Ride Mercury présente sa première moto électrique dotée d’un kit de retrofit : la R01. Il s’agit de l’ancien modèle de la série R de BMW intégrant un moteur boxer.

La moto électrique dotée d’un kit de transformation constitue un projet ambitieux. Basé sur la BMW R 75, ce prototype à zéro émission reste fidèle au moteur original, avec une conception horizontale pour le bloc électrique. Accessible au prix de 29 500 €, la moto rétrofitée est disponible en précommande à compter du 12 octobre 2023.

R01, le tout premier kit retrofit pour les motos

Au même titre que le développement des sites à faibles émissions, la chasse aux motos thermiques bat son plein. Un des moyens mis en œuvre consiste à rétrofiter deux roues thermiques en électrique, via un kit de transformation. À cet effet, Ride Mercury se donne comme mission de présenter une solution plus propre. La société allie les performances du moteur électrique au patrimoine historique

A cet effet, elle a dévoilé sa première moto électrique par la R01 un kit de rétrofit. Ride Mercury a suivi les directives du kit de conversion à savoir le respect du poids d’origine de la moto. Le défi était d’offrir des performances comparables à celles du modèle à combustion R75, ainsi qu’une autonomie satisfaisante pour un poids similaire.

Offrir aux motos les plus originales une seconde vie

Le choix de reprendre la forme du groupe motopropulseur flat Twin pour assurer cette transformation mérite qu’on s’y attarde. En effet, les techniciens de la marque auraient pu choisir un bloc mécanique régulier pour cacher le moteur et les batteries. Cependant, Ride Mercury a choisi un modèle de moteur boxer, en version électrique

D’une capacité de 10 kWh, le bloc électrique permet aux motos retrofitées de couvrir une distance d’environ 150 km. Bien que cela soit loin de la portée qu’offre la BMW à moteur à plat, cette autonomie se montre probante

Les batteries se rechargent en 6 heures sur une prise standard. Une option de charge rapide est d’ores et déjà à l’étude. Il est possible de recharger les batteries en 6 heures via une prise standard.

Facturée 29 500 €, la BMW R01s pourra être réservée en précommande dès le 12 octobre 2023. En ce qui concerne, les livraisons, les premières devraient intervenir au second trimestre de l’année 2024.