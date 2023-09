Cette moto fonctionne sur la même batterie que vos outils électriques ! 

Que diriez-vous d’une moto électrique fonctionnant avec des batteries d’outils électriques ? Découvrez la nouvelle mini-moto EGO.

Vous connaissez peut-être EGO POWER pour ses outils électriques d’entretien du gazon, comme sa large gamme de tondeuses, coupe-bordures, tronçonneuses et autres. Mais EGO POWER propose aujourd’hui un produit qui semble beaucoup plus amusant que le reste de son catalogue axé sur le travail : une mini-moto électrique. Baptisée EGO POWER+, cette mini-moto utilise les batteries lithium-ion interchangeables de l’entreprise.

EGO lance une moto alimentée par des batteries d’outils électriques

La mini-moto EGO constitue un moyen amusant et respectueux de l’environnement d’explorer la nature. Elle fonctionne grâce à deux batteries ARC Lithium™ 56 V 7,5 Ah pouvant être rechargées à l’aide d’un chargeur à double port de 560 W. Les batteries sont compatibles avec tous les autres outils électriques EGO. Notamment, les tondeuses à gazon, les coupe-bordures, les souffleurs, etc. Elles fournissent suffisamment d’énergie pour entraîner un moteur à moyeu. Ce dernier assure une accélération silencieuse et des performances en douceur.

La EGO POWER alimentée par des batteries d’outils offre une expérience de conduite passionnante et agréable. Elle dispose de trois modes de conduite : ECO, Normal et Sport. Chaque mode propose différents réglages de vitesse et de puissance. Il est possible de les ajuster pour une expérience de conduite entièrement personnalisable. La mini moto EGO dispose également d’un mode marche arrière pour faciliter les manœuvres.

On ne sait pas encore quelle est la puissance du moteur du moyeu arrière. Cependant, une vitesse de 45 km/h peut sembler très rapide.

EGO POWER : une moto électrique polyvalente

La mini-moto EGO peut être utilisée à des fins diverses, telles que les déplacements quotidiens, les loisirs, l’exercice ou l’aventure. Il est possible de l’utiliser sur les routes, les sentiers, les parcs ou partout où vous voulez aller.

La mini-moto EGO comprend un écran numérique qui affiche la vitesse, l’accélération, l’autonomie, le niveau de la batterie et d’autres informations. Cet affichage comporte également un port USB. Ce dernier peut être utilisé pour charger votre téléphone ou d’autres appareils pendant que vous roulez.

La moto EGO est équipée d’un système de suspension avant et arrière qui offre une conduite confortable sur n’importe quel terrain. Elle s’équipe de deux freins à disque hydrauliques pour un freinage puissant et une sécurité optimale. Ses pneus tout-terrain arbore une bande de roulement agressive. Cette dernière permet de rouler sur la terre, le gravier, l’herbe et plus encore.

La mini-moto EGO a un design élégant et robuste qui peut supporter jusqu’à 136 kg. Elle dispose d’une selle, d’un guidon et de repose-pieds rembourrés qui offrent confort et stabilité. Elle s’équipe également de feux LED à l’avant et à l’arrière pour une meilleure visibilité et un meilleur style.