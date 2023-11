Ce modèle électrique mignon casse les stéréotypes du scooter à papa ! 

Neco innove le monde de deux roues électriques avec l’E-Pop, un modèle de scooter électrique mignon, compact dont les performances s’apparentent à celles des vélos électriques. D’une certaine manière, ce scooter électrique a le même attrait dénudé que le Ruckus, mais en version plus mignonne.

L’évolution des solutions de mobilité électrique a engendré un large éventail de produits dans le segment des deux-roues. L’entreprise belge Neco dévoile un scooter électrique mignon. Destiné à un usage urbain, il a une vitesse de pointe de 45 km/h et une autonomie de 60 km. Par ailleurs, ce modèle funky peut accueillir un passager.

Neco E-Pop, une version funky et compacte du Honda Ruckus

Neco se spécialise dans les scooters et les motos de banlieue à moteur à essence de petite cylindrée. Du coup, l’E-Pop marque donc l’entrée de Neco dans le segment des deux-roues électriques. Au premier coup d’œil, l’E-Pop impressionne par son design inspiré de la moto. En effet, le cadre apparent rappelle le Honda Ruckus, mais l’E-Pop se démarque par sa compacité.

Il convient de noter que ce deux roues est destiné pour un déplacement à deux grâce à sa selle biplace. L’E-Pop pèse environ 55 kg et son guidon pliant pratique facilite son rangement et son transport.

Un scooter électrique mignon pour un déplacement à deux

En ce qui concerne les performances, le Neco E-Pop repose sur un moteur électrique à moyeu arrière d’une puissance de 1 200 watts, soit environ 1,6 cheval-vapeur. Il peut atteindre une vitesse de pointe modeste de 45 km/h. Quant à la batterie, le moteur est alimenté par une unité compacte de 48 volts et 28 ampères-heures, qui offre une autonomie de 60 kilomètres en une seule charge. Elle est également amovible, ce qui permet de la recharger facilement sur le vélo ou en dehors.

Outre les performances, l’E-Pop se caractérise par une conception sans fioritures (on voit littéralement tout). Il bénéficie d’un double amortisseur à l’arrière et d’une fourche télescopique standard à l’avant – aucun réglage n’est possible. Il roule sur de petites roues de 10 pouces et s’arrête grâce à des freins à disque à l’avant et à l’arrière. En outre, l’E-Pop intègre un porte-bagage, des feux à diodes électroluminescentes, et même un système de démarrage sans clé et un port de charge USB.

Prix et disponibilité

Le Neco E-Pop est disponible en Europe au prix de 1 999 € (~2 120 $). Le modèle est disponible en quatre couleurs : noir, jaune, vert et orange. Il n’y a pas de détails sur la disponibilité du Neco E-Pop sur d’autres marchés pour le moment.