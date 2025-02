Mise à jour surprise : Google Maps retire une fonction majeure des véhicules électriques

Google Maps a récemment perdu une fonction clé pour certains véhicules électriques équipés d’Android Automotive OS. Désormais, l’heure d’arrivée estimée (ETA) ne s’affiche plus sur le tableau de bord numérique. Ce changement suscite l’incompréhension des utilisateurs et soulève des questions sur la gestion de ces mises à jour logicielles.

Pourquoi Google Maps a-t-il supprimé cette fonction ?

Android Automotive OS est un système embarqué directement dans les véhicules. Il sert généralement à remplacer le tableau de bord classique par un écran numérique personnalisable. Jusqu’à récemment, les conducteurs pouvaient y consulter l’ETA en temps réel. C’était donc un avantage non négligeable pour éviter de détourner les yeux vers l’écran central.

Malheureusement, depuis une mise à jour récente de Google Maps, cette fonction a disparu sur plusieurs modèles. Les premières hypothèses pointaient d’abord du doigt Google. Cela dit, les mises à jour logicielles des constructeurs seraient vraisemblablement responsables de ce retrait. Les marques concernées sont principalement Volvo et Polestar. Ces deux entreprises partagent des liens étroits en matière de technologies et d’actionnariat.

La disparition de l’ETA, un changement qui questionne

Les utilisateurs n’ont pas tardé à remarquer que cette fonction de Google Maps n’est plus disponible. Ils ont signalé le problème sur les forums officiels de Google, Reddit et d’autres communautés en ligne. Le constat a eu lieu après l’installation des dernières mises à jour des véhicules. Pourtant, sur Android Auto, la version smartphone de Google Maps, l’ETA reste bien présente, ce qui renforce la confusion des utilisateurs.

À ce jour, Google Maps n’a annoncé aucun correctif ni calendrier de restauration de la fonction. En attendant, les conducteurs de voitures électriques et autres véhicules doivent se contenter de consulter leur heure d’arrivée via l’écran central. Le souci, c’est que cette option se révèle moins pratique et potentiellement moins sûre. Cette suppression met en lumière les défis entre Google et les constructeurs dans Android Automotive, où les mises à jour peuvent supprimer des fonctionnalités.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn