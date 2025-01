Microlino : La citadine électrique se la joue cabriolet !

Micro Mobility Systems dévoile une version décapotable de son modèle emblématique : la Microlino Spider. Ce modèle cabriolet conserve l’esprit pratique et écologique de la version originale tout en ajoutant une touche de liberté. Ce véhicule à ciel ouvert s’inscrit comme la solution idéale pour ceux qui recherchent une conduite agréable et sans contraintes.

Une version décapotable de la célèbre Microlino

La Microlino Spider se distingue avant tout par son design décapotable. Il supprime le toit et les portes pour offrir une expérience de conduite unique. Cette version cabriolet conserve la silhouette compacte de la version classique, avec une longueur de seulement 2,5 m. Parfaite pour la ville, elle offre une grande maniabilité tout en apportant un vent de fraîcheur grâce à sa carrosserie ouverte. Cette minicar électrique est idéale pour les trajets urbains ainsi que pour des usages spécifiques comme dans les stations balnéaires ou les clubs de golf.

Malgré l’absence de toit et de portes, la version décapotable de la Microlino reste fidèle à l’ADN de la marque. Elle offre une conduite simplifiée et une facilité d’accès inégalée. La petite citadine conserve une porte frontale, un clin d’œil au modèle Isetta de BMW. Ceci la rend extrêmement pratique dans des environnements urbains denses. Don design minimaliste et son format compact la rendent à la fois attrayante et hautement fonctionnelle.

Performances et autonomie adaptées à la mobilité urbaine

Côté technique, la Microlino Spider reste proche de la version standard. Elle dispose d’un moteur électrique de 12,4 kW alimenté par une batterie de 15 kWh. La Microlino version décapotable possède effectivement des performances modestes par rapport aux voitures électriques classiques. Ce modèle s’adapte malgré tout aux trajets courts et aux déplacements en ville. Il couvre jusqu’à 95 % des trajets quotidiens, avec une vitesse de pointe de 90 km/h et une autonomie de 230 km à peu près.

Sa petite taille et son poids réduit (environ 500 kg) permettent par ailleurs à la version décapotable de la Microlino d’être un véhicule léger. Elle se montre parfaite pour les trajets urbains fréquents. La voiture reste accessible aux jeunes conducteurs en Europe. Ces derniers peuvent effectivement la conduire dès l’âge de 16 ans avec un permis B1.

